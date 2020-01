Неандертальцы алтайской пещеры были оседлыми и изготавливали уникальные каменные орудия

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences вышла статья международной группы ученых во главе с исследователями из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, которая подводит итоги многолетних работ по изучению Чагырской пещеры в Алтайском крае. Анализ каменных орудий, изготовленных жившими в этой пещере неандертальцами, позволил ученым установить, что неандертальцы заселяли Сибирь двумя независимыми волнами, и неандертальцы Чагырской пещеры принадлежат к другой группе по сравнению с неандертальцами другой алтайской пещеры — Денисовой.

Чагырская пещера находится на берегу реки Чарыш в Краснощековском районе Алтайского края. Археологи обнаружили 90 000 каменных артефактов, многочисленные костяные орудия, 74 кости неандертальцев, принадлежавших как минимум трем индивидам разного возраста, а также останки животных и растений. Возраст находок составляет от 59 000 до 49 000 лет.

Анализ останков животных и растений, извлеченных из отложений Чагырской пещеры, показал, что неандертальцы охотились на бизонов и диких лошадей в холодных сухих степях. Примечательные результаты дал анализ изотопов стронция в костях этих неандертальцев. Он подтвердил, что они вели оседлый образ жизни, родились и умерли в одной и той же местности. Антропологическое исследование костей показало, что чагырские неандертальцы были более похожи на классических неандертальцев Европы, тогда как их географические соседи из Денисовой пещеры имеют более архаичный облик.

Чагырские неандертальцы изготавливали уникальные каменные орудия, которые поразительно похожи на изделия неандертальцев из Восточной Европы, в то время как на других алтайских территориях, занятых более ранним неандертальским населением, таких орудий нет. Различие в типах археологических культур и стало основанием для гипотезы о двух волнах переселения неандертальцев в Сибирь.

«Самым удивительным открытием стало то, насколько близко чагырские каменные орудия напоминают орудия микокской культуры из археологических памятников в центральной и восточной Европе», — говорит первый автор статьи, доктор исторических наук Ксения Колобова, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии. Характерные орудия микокской технологии (название дано по пещере Ла-Микок во Франции) были распространены в Европе в период от 130 тыс. до 70 тыс. лет до н. э. Одним из характерных типов микокских орудий считаются ассиметричные двусторонние рубила.

Используя разнообразные статистические тесты, Ксения Колобова и ее коллеги из Австралии, Украины, Польши, Германии и Канады сравнили отличительные каменные орудия, найденные в Чагырской пещере, с микокскими орудиями, найденными в Европе и Центральной Азии.

Они определили, что наиболее вероятной прародиной изготовителей орудий из Чагырской пещеры был регион между Крымом и Северным Кавказом. «Эта часть Восточной Европы находится на расстоянии от 3000 до 4000 километров от Чагырской пещеры, что эквивалентно прогулке из Сиднея в Перт или из Нью-Йорка в Лос-Анджелес — поистине эпическое путешествие», — сказал специалист по геохронологии, профессор Ричард Робертс из Университета Вуллонгонга в Австралии, также принимавший участие в исследовании.

Выводы археологов подтверждаются анализом древней ДНК, извлеченной из костей неандертальцев. В итоге исследователи пришли к заключению, что первая миграция неандертальцев в южную Сибирь произошла около 100 тысяч лет назад. В частности, так проникли в Сибирь предки неандертальцев, живших в Денисовой пещере.

Карта миграций неандертальцев

Затем, примерно 60 тысяч лет назад, из Восточной Европы в Сибирь прибыли другие неандертальцы, принесшие с собой микокскую технологию изготовления орудий. Именно они дали начало обитателям Чагырской пещеры.

Несмотря на географическую близость Чагырской и Денисовой пещер (по прямой между ними чуть больше ста километров), геном чагырских неандертальцев больше похож на геном европейских неандертальцев из Гибралтара и из пещеры Виндия в Хорватии, чем на геном неандертальца из Денисовой пещеры.

«Объединяя новые идеи археологии и генетики, мы можем начать воссоздавать интригующую историю самых восточных неандертальцев и события, которые сформировали историю наших древних родственников», — говорит Ксения Колобова.

