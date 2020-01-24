Оказывается, неандертальцы ныряли в море, добывая раковины для скребков

Ученые из Италии, США, Франции и Швейцарии, обследовав сделанные из створок морских раковин орудия неандертальцев, пришли к выводу, что неандертальцы сами добывали эти раковины со дна. Ранее считалось, что орудия делались из раковин, выброшенных на берег морским прибоем.

Объектом исследования стало 171 орудие из створок раковин, найденное в 1949 году при раскопках в пещере Гротта-деи-Мосчерини в центральной Италии. Датирование зубов животных, находившихся в том же слое, что и раковины, показало возраст 90 000–100 000 лет, то есть во время изготовления этих орудий Европа была населена неандертальцами. Все орудия изготовлены из створок раковин каллисты Хионы — двустворчатого моллюска из семейства венерок, нередкого в Средиземноморье, и использовались в качестве скребков. Размер раковины этого вида в среднем составляет 7 сантиметров, а у самых крупных экземпляров достигает 11 сантиметров.

Предполагалось, что неандертальцы отыскивали подходящие раковины на морском берегу. Теперь ученые решили проверить, так ли это, внимательно изучив поверхность раковин под микроскопом. Они обнаружили, что поверхность многих раковин не демонстрирует следов износа, обычных для тех, что побывали в полосе прибоя. Исследователи предполагают, что неандертальцы сами ныряли, чтобы добыть в море моллюсков.

«У живых животных внешняя оболочка раковины блестящая, у створок, выброшенных на пляж морем во время шторма, поверхность матовая и покрытая патиной», — говорит один из авторов Паола Вилья из Университета Колорадо и Института палеонтологии человека в Риме. Ученые полагают, что как минимум четверть найденных раковин была извлечена из воды, когда моллюск был жив. Стоит отметить, что в случае добычи моллюсков со дна неандертальцы могли не только делать скребки из их раковин, но и есть самих моллюсков: каллиста Хионы, как и многие ее родственники, съедобна.

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