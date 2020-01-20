Так почему все-таки вымерли динозавры?

Ученые в Йельском университете заявили, что динозавры вымерли из-за падения на Землю астероида, а не извержения вулканов.

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Как сообщает Phys.org, ранее сотрудник Немецкого исследовательского центра геофизических исследований Майкл Хенехан доказал, что извержения вулканов действительно привели к глобальному потеплению на 2 градуса.

В свою очередь, исследователи в Йельском университете сопоставили глобальное изменение температуры с моделями, показывающими эффект выброса углекислого газа на климат. В итоге они установили, что не менее половины самых крупных выбросов газа произошли задолго до падения астероида. Поэтому можно считать, что именно он привел к массовой гибели динозавров.

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По инф. rosbalt.ru

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