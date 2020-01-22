Не хотите съездить в Хольмгард? В скандинавских писаниях это — Новгород!

Специалисты не могут прийти к общему мнению в спорах о роли норманнов в становлении Древнерусского государства. Предполагается, что выходцы из скандинавских стран могли основать некоторые поселения в древней Руси и назвать их по-своему.

В скандинавских писаниях указаны названия некоторых древнерусских городов, однако в наше время они называются по-другому. Среди таковых — Кенугард (Киев), Хольмгард (Новгород), Альдейгьюборг (Ладога) и т.д.

Примечательно, что в советское время запрещалось изучать норманнскую теорию происхождения Руси. В связи с этим упоминаний о причастности норманнов к названию некоторых древнерусских городов практически нет.

Ладога

Изначально скандинавы назвали этот город Альдегьюборгом. По мнению исследователя Евгения Хелимского, название Ладожского озера берет свое начало от древнескандинавского Aldauga – «древний источник». В честь озера назвали город, название которого на старославянском звучало как «Ладога».

Скандинавы осели в Ладоге на 200 лет раньше славян, поэтому нет сомнений, что именно они дали название городу.

Суздаль

Археолог Лев Клейн предполагает, что имя города переводится как «Южная долина». Стоит отметить, что Суздаль действительно располагается в долине. Норманны основали город, мигрируя с севера на юг. Согласно другой версии, скандинавы имели в виду «поющую долину», поскольку «поющий» на шведском – sang (произносится как «сунн»).

Коломна

Названию поселению Коломна часто приписывается происхождение от славянских или финских языков. Переводится Коломна в двух вариантах: от славянского «коло» (круг), от финно-угорского «колм» (могила). Современные исследователи обращают внимание на то, что корень названия города «колм» созвучен со скандинавским словом «хольм» – остров. И это объяснимо, ведь во время половодья город и в правду становится похож на остров.

Только участники тех давних событий могут точно знать, что же там происходило с названиями городов на самом деле. Но их уже, конечно, не спросишь. И значит, имеют право на существование разные гипотезы. Возможно, поспорив и отбросив все несостоятельное, люди, наконец, приблизятся к истине.

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По инф. 1rre.ru

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