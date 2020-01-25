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Наука смогла воспроизвести голос... жреца из Древнего Египта!
По инф. polit.ru   
25 Января 2020 г.
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Ученые воспроизвели звучание голоса египетского жреца Насъямона, жившего около 1100 года до нашей эры, воссоздав строение его речевого тракта после компьютерной томографии мумии.

Наука смогла воспроизвести голос... жреца из Древнего Египта!

При фараоне Рамсесе XI Насъямон был священником в крупнейшем храмовом комплексе Египта эпохи Нового царства, который ныне известен как Карнакский храм, а древними египтянами назывался Ипет-сут — «избранное место». Умер он в возрасте старше пятидесяти лет. После смерти его тело было должным образом мумифицировано и погребено в саркофаге. С 1823 года мумия Насъямона находится в музее британского города Лидс. За прошедшие годы его мумия стала одной из самых исследованных. В частности, медики полагают, что жрец умер от удушья, но при этом не был кем-то задушен или удавлен веревкой, а, скорее всего, удушение было вызвано аллергической реакцией на укус насекомого в язык. По словам ученых, язык мумии столь распух, что высовывался изо рта, а характерных для удушения повреждений шеи, напротив, не имелось.

Теперь группа исследователей изготовила объемную копию речевого тракта Насъямона: верхней части его трахеи, гортани, глотки и ротовой полости, чтобы услышать, как звучал его голос. Для этого они доставили мумию в одну из больниц Лидса и сделали серию томограмм, на основании которых реконструировали речевой тракт и напечатали его копию на 3D-принтере. Правда, им пришлось сделать ряд допущений, так как точно восстановить первоначальную форму языка невозможно, а мягкое нёбо было удалено в процессе мумификации. Один из авторов исследования профессор Дэвид Ховард, руководитель отдела электронной инженерии в Лондонском университета, говорит, что голос древнеегипетского жреца оказался немного более высоким, чем у среднего человека в наши дни.

Ученые планируют применить такой метод для изучения характеристик голоса других древних людей, в частности, естественно мумифицированных тел, которые находят в болотах стран северной Европы.

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