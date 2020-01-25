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Наука смогла воспроизвести голос... жреца из Древнего Египта!
|По инф. polit.ru
|25 Января 2020 г.
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Ученые воспроизвели звучание голоса египетского жреца Насъямона, жившего около 1100 года до нашей эры, воссоздав строение его речевого тракта после компьютерной томографии мумии.
При фараоне Рамсесе XI Насъямон был священником в крупнейшем храмовом комплексе Египта эпохи Нового царства, который ныне известен как Карнакский храм, а древними египтянами назывался Ипет-сут — «избранное место». Умер он в возрасте старше пятидесяти лет. После смерти его тело было должным образом мумифицировано и погребено в саркофаге. С 1823 года мумия Насъямона находится в музее британского города Лидс. За прошедшие годы его мумия стала одной из самых исследованных. В частности, медики полагают, что жрец умер от удушья, но при этом не был кем-то задушен или удавлен веревкой, а, скорее всего, удушение было вызвано аллергической реакцией на укус насекомого в язык. По словам ученых, язык мумии столь распух, что высовывался изо рта, а характерных для удушения повреждений шеи, напротив, не имелось.
Теперь группа исследователей изготовила объемную копию речевого тракта Насъямона: верхней части его трахеи, гортани, глотки и ротовой полости, чтобы услышать, как звучал его голос. Для этого они доставили мумию в одну из больниц Лидса и сделали серию томограмм, на основании которых реконструировали речевой тракт и напечатали его копию на 3D-принтере. Правда, им пришлось сделать ряд допущений, так как точно восстановить первоначальную форму языка невозможно, а мягкое нёбо было удалено в процессе мумификации. Один из авторов исследования профессор Дэвид Ховард, руководитель отдела электронной инженерии в Лондонском университета, говорит, что голос древнеегипетского жреца оказался немного более высоким, чем у среднего человека в наши дни.
Ученые планируют применить такой метод для изучения характеристик голоса других древних людей, в частности, естественно мумифицированных тел, которые находят в болотах стран северной Европы.
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