Император Иван VI: в заточении — с пеленок

Родиться наследником престола Российской империи — удача или проклятье? Для Ивана VI Антоновича из Брауншвейгской ветви династии Романовых ответ на этот вопрос однозначен. Не случайно среди монарших особ Европы его судьба считается одной из самых трагических. Почти всю свою недолгую жизнь венценосец, свергнутый с трона в младенчестве, провел в одиночном заключении.

Немецкий принц

Иоанн Антонович (Иван VI) родился в августе 1740 года. Его матерью была Анна Леопольдовна — родная племянница императрицы Анны Иоанновны, а отцом — принц Антон Ульрих Брауншвейгский. Бездетная правительница России объявила новорожденного мальчика наследником престола.

Российский историк Сигизмунд Феликсович Либрович написал о несчастной судьбе Ивана VI книгу «Император под запретом», которая впервые была опубликована в 1912 году, когда Россия готовилась торжественно отметить трехсотлетие дома Романовых. Но и в начале ХХ века в официальных документах часто не упоминали человека, который был правителем нашей страны в течение 404 дней.

С самого рождения у принца были недоброжелатели. Многие сановники, представители духовенства и обычные граждане считали, что Анна Иоанновна незаконно заняла престол, обойдя Елизавету Петровну, родную дочь государя-реформатора. Анна Леопольдовна и Антон Ульрих в глазах большинства подданных были чужеземцами-немцами, которые далеки от чаяний народа. В их младенце увидели угрозу для становления молодой российской государственности. Патриоты противились дальнейшему перекраиванию отечественной жизни по западноевропейскому образцу.

Младенец-император

В октябре 1740 года Анна Иоанновна скончалась, оставив регентом при двухмесячном императоре своего фаворита Эрнста Иоганна Бирона. Он тоже не пользовался популярностью в обществе. К тому же курляндский герцог подозревал, что принц Антон Ульрих хочет сместить его со всех постов и сам захватить власть в стране.

Как написал С. Ф. Либрович в своей книге, первая попытка переворота не удалась. По приказу Бирона людей, выступивших на стороне Брауншвейгского принца, прилюдно выпороли кнутами. Но с помощью генерала Бурхарда Кристофа Миниха второй переворот пошел удачно. В ноябре 1740 года петербуржцы, узнав о смещении фаворита покойной Анны Иоанновны со всех постов, ликовали. Столица России даже была украшена праздничной иллюминацией по такому случаю.

Впрочем, Анна Леопольдовна, которая стала регентом при сыне, не смогла склонить общественное мнение на свою сторону. Она не умела и не хотела вникать в государственные дела, допустила много ошибок в кадровой политике, настроив почти всю элиту против себя.

Потеря короны

В ночь на 25 ноября 1741 года закончилось правление Ивана VI, в результате очередного дворцового переворота престол заняла Елизавета Петровна. Сначала она планировала выслать Брауншвейгскую семью за границу, но испугалась, как бы низложенного с трона младенца, которому на тот момент был 1 год и 3 месяца от роду, не использовали в своих целях враги России.

Анну Леопольдовну, ее супруга, бывшего императора и его младшую сестру Екатерину долго перевозили из одной крепости в другую, опасаясь заговорщиков. И наконец, в 1744 году семейство поселили в северном селе Холмогоры на территории архиерейского дома. Бывших венценосных особ содержали под строгим надзором, в полной изоляции.

Ребенок в одиночной камере

Почти сразу маленького Ивана разлучили с родителями. Отец и мать находились рядом, но он ничего не знал о них. Ребенку дали новое имя — Григорий, охранникам было запрещено упоминать о его монаршем статусе и учить юного узника грамоте.

Елизавета Петровна предполагала, что малыш не вынесет сурового одиночного заточения в Холмогорах. Она даже подписала приказ: «Если по воле Божией случится смерть принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положа в спирт, тотчас то смертное тело прислать в Петербург с нарочным офицером».

В заточении у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха родились еще дети: Алексей, Елизавета и Петр. В 1746 году мать семейства умерла. Но Иван об этом ничего не узнал. Он жил в полной изоляции в Холмогорах до 1756 года, когда бывшего императора перевезли в Шлиссельбургскую крепость, где тоже поместили в небольшой камере-одиночке с крохотным окошком. Он не знал, где находится, и мало что понимал о жизни. Достоверных сведений на этот счет просто не существует, но некоторые историки утверждают, что от полной изоляции и тяжелых условий существования молодой человек повредился рассудком.

Там, в неведомом мире, ловили и казнили заговорщиков, собиравшихся освободить свергнутого монарха и возвести его на трон, но мальчик ничего об этом не знал. А Елизавета Петровна, сама пришедшая к власти в результате переворота, слишком боялась этого ребенка, чтобы даже просто разрешить ему общаться с людьми.

Имя под запретом

По указу императрицы были изъяты из обращения все монеты, отчеканенные во время царствования Ивана VI, так как на них было его изображение. Затем все его портреты, официальные документы и даже тексты молитв, в которых упоминался представитель Брауншвейгской ветви династии Романовых, были собраны и уничтожены. Наказание за незаконное хранение монет или иных документальных подтверждений существования этого ребенка было установлено крайне суровое — отсечение руки.

Россиянам запретили даже упоминать имя низложенного императора в разговорах. А при необходимости Ивана VI называли либо безымянным узником, либо Григорием, либо «известной персоной».

Даже уборщики Шлиссельбургской крепости не видели этого заключенного. Служебная инструкция гласила: «Когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, то тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли...». Никому из посетителей тюрьмы «хотя б генерал или фельдмаршал приехал» посещать Ивана VI было запрещено, и даже сказать что-то о его состоянии означало смертную казнь.

После смерти Елизаветы Петровны в жизни узника, которому тогда уже исполнился 21 год, ничего не изменилось. Ее наследник Петр III Федорович так же опасался, что найдутся заговорщики, желающие возвести низложенного императора на трон.

Трагическая смерть

В результате переворота 28 июня 1762 года, когда престол заняла Екатерина II Алексеевна, у Брауншвейгской семьи появилась надежда на освобождение. Новая императрица даже тайно посетила Шлиссельбург, чтобы лично встретиться с безымянным узником. 22-летний юноша, который почти всю жизнь провел в одиночной камере, произвел на дальнюю родственницу плохое впечатление.

Екатерина II написала впоследствии, что молодой человек был «лишен разума и человеческого смысла». Его оставили в крепости. Причем, если раньше охранникам разрешалось называть его Григорием, то теперь имя снова изменили. И так Иван VI стал Гервасием.

Смерть пришла к узнику в ночь с 4 на 5 июля 1764 года. Тогда группа военных, которых возглавляли подпоручик Василий Мирович и поручик Аполлон Ушаков, попыталась вызволить низложенного императора из крепости. А его охранники, четко следуя должностной инструкции, «чтобы отвратить бедствия и смуты», закололи мирно спавшего Ивана VI. Всех заговорщиков тоже постигла незавидная участь.

В манифесте Екатерины II по случаю кончины несчастного говорилось: «Он не знал ни людей, ни рассудка, не умел доброе отличать от худого, так как и не мог притом чтением книг жизнь свою пробавлять, а за единое блаженство себе почитал довольствоваться мыслями теми, в которые лишение смысла человеческого его приводило».

Освобождение семьи

Среди рукописей Санкт-Петербургской императорской публичной библиотеки есть и «Сведения об Иоанне или Иване Антоновиче, правнуке царя Иоанна Алексеевича», которые были опубликованы в журнале «Русская старина» (№ 12 за 1894 год, том 82). В этом историческом документе говорится, что принц Антон Ульрих умер в 1774 году, «потеряв наконец от слез зрение».

Только в 1780 году Екатерина II решила освободить из заточения сестер и братьев Ивана VI: Екатерину, Алексея, Елизавету и Петра. К тому времени срок заключения семьи составлял 39 лет, из которых 36 лет прошли в Холмогорах. Императрица уже не опасалась переворота, да и после смерти несчастного брата никакой опасности для власти эти принцы и принцессы не представляли.

Брауншвейгскую семью поселили в датском городке Хорсенс, который расположен на полуострове Ютландия. И там потомки императорской фамилии находились под постоянным надзором, не имея возможности куда-то выезжать. Правда, они получали приличную пенсию из российской казны.

У него нет даже могилы

Точного места захоронения несчастного Ивана Антоновича не знает никто. По официальной версии, он был погребен в Шлиссельбургской крепости. После вступления на престол Александр I Павлович пытался разыскать останки своего родственника, чтобы похоронить в семейной усыпальнице, но могилу не нашли. Высказывалось предположение, что низложенный император покоится в Тихвинском Богородицком монастыре, но и там никаких сведений не сохранилось.

На портале pravoslavie.ru в декабре 2010 года появилась статья «Священник спас от уничтожения места возможного захоронения Иоанна VI, инициировав раскопки». В ней говорилось, что предполагаемая могила несчастного была обнаружена у церкви Успения Богородицы в селе Холмогоры Архангельской области. Впрочем, достоверных доказательств принадлежности этих останков низложенному императору найти не удалось.

...И еще о малоизвестных страницах отечественной истории:

По инф. cyrillitsa.ru

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