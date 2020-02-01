Русский трон: кровавый и опасный. Сколько царей оставили его по доброй и недоброй воле?

Насильственная смена власти была довольно частым явлением в истории русской монархии, как и всякой другой. Но не каждое такое свержение обставлялось формальными признаками «законности». С другой стороны, были случаи фиктивного отречения, без утраты власти.

Два фиктивных отречения Ивана Грозного

В декабре 1564 года царь Иван Грозный неожиданно, с малым числом приближённых, выехал из Москвы в Александровскую Слободу. В Москву он отправил два послания, из которых явствовало, что он оставляет трон, так как не может больше исполнять царские функции: бояре-де расхитили его власть. Это притворное отречение, скорее даже – угроза отречением, имела известные последствия в виде молений к царю вернуться на престол и проведения им террористической политики под названием Опричнины.

В 1575 году царь Иван Грозный внезапно для подданных снова отрёкся от царского венца и велел митрополиту короновать на царство бывшего касимовского хана Симеона Бекбулатовича. Этот шаг Ивана Грозного остаётся одним из самых загадочных в его жизни, и без того полной незаурядных событий. Симеон подписывал грамоты как «великий князь московский», а Иван Грозный обращался к нему с челобитными, как простой подданный. Большинство историков считает, что это был маскарад неуравновешенного царя. В любом случае, реальная власть оставалась в руках Ивана IV. Одиннадцать месяцев спустя Иван Грозный снова вернулся на престол. Впрочем, какая-либо грамота царя об отречении в этом случае даже неизвестна.

В Смуту от престола не отрекался никто

В Смутное время власть менялась часто, но большинство переворотов проходило без юридических формальностей. «Воскрешение» убитого в Угличе сына Ивана Грозного, Дмитрия, делало в глазах русских незаконным избрание на царство Бориса Годунова и передачу им власти сыну Фёдору. Последнего, перед вступлением в Москву самозванца в июне 1605 года просто задушили. Самого же Лжедмитрия в мае следующего года убили тоже без всяких грамот и актов, так как его самозванство, обличённое перед всеми, делало излишним его отречение.

Избранный вслед за этим царь Василий Шуйский был свергнут в 1610 году в результате дворцового переворота и принудительно пострижен в монахи. Письменная грамота об отречении составлена тоже не была, но её как бы заменили монашеские обеты Шуйского. Впрочем, и их изрекали за него (сам Шуйский отказался их произносить). Очевидно, что Василий Шуйский продолжал считать себя законным царём. Это подтверждает и то, что, когда его в сентябре того же года выдали полякам, Шуйский пребывал в мирской, не в монашеской одежде.

Царь Михаил Романов своими действиями подтвердил, что Шуйский, умерший в плену в 1612 году, сохранял свой царский сан вплоть до смерти, а династия Романовых была избрана на уже освободившийся престол. Прах Василия Шуйского был в 1635 году вывезен из Польши и перезахоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, вместе с предыдущими законными царями.

Так кто же из царей Смутного времени формально отрёкся от престола? Как ни удивительно, но это был один лишь польский король Владислав. В 1610 году боярская дума и освящённый собор призвали его (тогда ещё принца) на московский трон вместо Шуйского. Хотя Владислав так и не прибыл в Москву, но продолжал гордо именоваться «царём московским» до тех пор, пока в 1634 году, после Смоленской войны, не согласился сложить этот титул.

Эпоха дворцовых переворотов

В 18 веке монархи на престоле менялись часто. Но и в эту эпоху дело обычно обходилось без юридических формальностей. Когда в 1741 году власть захватила дочь Петра I Елизавета, формально царствовал её внучатый племянник Иван VI, которому шёл всего второй год. Понятно, что Иван не мог подписать отречение от престола. Не подписывал он ничего и впоследствии (его вообще хотели изолировать от информации о его царском статусе, но он в тюремном заключении узнал о нём). Не подписывала за Ивана VI никаких актов об отречении и его мать, регентша Анна Леопольдовна, свергнутая вместе с ним.

Единственным русским монархом в 18 веке, подписавшим документ об отказе от прав на престол, стал Пётр III. Это произошло на следующий день после переворота, в котором он был свергнут своей женой, Екатериной II. Письменный отказ от власти не спас, однако, Петра от расправы со стороны заговорщиков.

19 век и революция

В ночь на 12 марта 1801 года заговорщики, свергавшие Павла I, пытались заставить его подписать акт об отречении. Но император наотрез отказался, за что и был убит на месте.

Его второй сын Константин, обладавший правом на престол при бездетной кончине Александра I, не хотел царствовать и заранее, в 1823 году, составил секретный манифест об отречении. С оглашением манифеста в 1825 году произошла заминка. Армия и правительственные учреждения успели принести присягу на верность Константину. Тому пришлось снова письменно подтверждать свой отказ от трона. В связи с этим возникают споры: можно ли считать, что Константин формально царствовал эти несколько дней.

Александр II, женившийся в 1880 году морганатическим браком на княжне Екатерине Долгоруковой, рассматривал перспективу отречения от престола и ухода в частную жизнь. Ещё раньше, в 1865 году его сын и наследник, будущий Александр III, также грозился отречься от прав на трон, если отец не разрешит ему жениться на княжне Марии Мещерской. Однако до реализации этих намерений дело не дошло.

В мартовские дни 1917 года Николай II подписал два манифеста об отречении. Согласно первому, престол переходил его 12-летнему сыну Алексею при регентстве брата Михаила. Но царь приостановил его обнародование и подписал второй манифест – об отречении за себя и сына в пользу брата. Михаил отказался принять корону без санкции Учредительного Собрания, которое так никогда и не состоялось. Спорным с юридической точки зрения является вопрос, может ли Михаил Александрович считаться последним русским царём.

***

Таким образом, подписи об отказе от прав на русский престол оставили в истории только пять человек. Это: Владислав, Пётр III, Константин, Николай II и Михаил. При этом только двое из них реально царствовали: Пётр III и Николай II, и им обоим царский венец стоил в итоге жизни. Михаила, брата Николая, отказ от власти тоже не спас. Повезло в этих случаях лишь тем, кто находился вдали от русских столиц.

Без всяких юридических формальностей было насильственно лишено власти больше русских монархов. С момента учреждения царского титула были свергнуты Фёдор Годунов, Лжедмитрий I и его жена – венчанная царица Марина Мнишек, Василий Шуйский, Иван VI, Павел I и Александр II. Из них один только Шуйский умер естественной смертью.

В продолжении темы читайте:

Сyrillitsa.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ