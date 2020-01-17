А что если... алкоголь вообще запретить? Заглянем в историю, в американскую

100 лет назад, 16 января 1920 года, в США был введен сухой закон: в силу вступила 18-я поправка к конституции, запретившая производство, продажу и транспортировку спиртных напитков... Эффективен ли для государства и граждан полный запрет на употребление спиртного и как без ущерба для экономики, но с пользой для здоровья повысить культуру пития?

Кеннеди торговал контрафактом

Эксперименты по принудительной трезвости населения в 20-е годы происходили не только в Америке: алкогольный прогибиционизм процветал в разных странах. В Норвегии сухой закон действовал в 1916-1927 годах, в Финляндии в 1914-1932 годах, в Исландии — в 1915-1935 годах, в Швеции - с 1914 по 1955 год. Действовали подобные законы и в некоторых провинциях Канады. В нашей стране антиалкогольные кампании разворачивались дважды — в 1914 и 1985 годах. Оба эксперимента, случайно или нет, случились накануне развала Российской империи и Советского Союза.

В США 16 января 1920 года, сразу же после вступления в силу 18-й поправки, были закрыты пивоварни и винокуренные заводы. В то же самое время вплоть до 1929 года в законодательстве оставалась лазейка: хранение, употребление и производство алкоголя для собственных нужд запрещено не было. Это привело к возникновению «профессии» бутлегеров — подпольных торговцев спиртным. Изначально они скупали алкоголь у владельцев небольших домашних производств и перепродавали его в подпольные бары. Одним из самых известных бутлегеров стал отец будущего президента США - Джозеф Кеннеди, который завозил крупные партии алкоголя из Канады и продавал их с помощью мафии.

Как в Российской федерации боролись с алкоголем

1996 г. — запрещена телевизионная реклама крепкого алкоголя.

2010 г. — установлено нулевое промилле для водителей. С 2013 года норма повышена до 0,35 промилле.

2010 г. — запрещена розничная продажа крепкого алкоголя с 23 до 8 часов (в 2012 году к этому добавился запрет на ночные продажи пива).

2010 г. — введены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

2011 г. — запрещена продажа спиртных напитков на автозаправках.

2012 г. — запрещена реклама любых алкогольных напитков, включая пиво, на телевидении и радио.

2016 г. — ЕГАИС распространена на розничные продажи алкоголя.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, американиста Константина Блохина, власти США постепенно пришли к тому, что раз они ничего не могут поделать с торговлей спиртным, то ее нужно взять под свой контроль. В итоге 5 декабря 1933 года в конституцию США была внесена 21-я поправка, отменяющая 18-ю, а вместе с ней и сухой закон. Это стало единственным в истории случаем полной отмены поправки, ранее внесенной в американский основной закон.

Что Ленин перенял у Николая II

В Российской империи к 1914 году торговля спиртным приносила бюджету 936 миллионов рублей (26,2 процента), при сумме всех доходов три миллиарда 572 миллиона. При этом потребление водки с 1911 по 1913 год выросло на 13 процентов. В мае 1914-го в Государственной Думе активно обсуждался вопрос о том, что в случае войны нужно будет ввести существенные ограничения на торговлю спиртным. И 18 июля, когда стало ясно, что Россия вступает в войну, император Николай II предоставил право местным органам самоуправления по их усмотрению и под их ответственность закрывать алкогольную торговлю. А 16 августа сухой закон ужесточили и продлили до завершения военных действий.

Первая неделя после указа прошла в винных погромах по всей России. Так, только в 35 губернских и уездных городах центральной России озверевшей толпой было разгромлено 230 питейных заведений. Были закрыты или перепрофилированы сотни спиртовых заводов, в целом за время действия сухого закона работу на них потеряли 300 тысяч человек. Казна не только лишилась водочных акцизов, но еще и была вынуждена платить компенсацию владельцам закрытых производств. Так, до 1917 года на эти цели было выделено 42 миллиона рублей. Кроме того, с подачи министра финансов недополученные многомиллионные доходы от казенной монополии начали интенсивно компенсировать повышением налогового бремени на спички, соль, дрова, лекарства и прочее.

Пришедшие к власти большевики продолжили курс на ликвидацию бытового пьянства в стране. И 8 ноября 1917 года (по старому стилю) новое правительство запретило производство и продажу алкоголя. Немалое значение при принятии данного решения имел факт резко отрицательного отношения непьющего Владимира Ленина к крепким алкогольным напиткам. Символично, что отмена сухого закона произошла через несколько лет после смерти Владимира Ильича.

Так, 1 сентября 1930 года поступила записка Иосифа Сталина на имя председателя Совнаркома Вячеслава Молотова с предложением увеличить продажи водки, монопольно выпускаемой государством, для получения средств на перевооружение армии и прочие нужды страны. Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута.

Результаты горбачевской антиалкогольной кампании, начатой в Советском Союзе в 1985 году, также были спорными. После введения ограничений как на дрожжах стала расти теневая экономика, ежедневная прибыль спекулянтов доходила до астрономических 200 процентов. А вот госбюджет получил лишь потери. К 1985 году оборот алкогольной продукции давал до 25 процентов поступлений в казну, за счет высокой стоимости спиртного государство могло дотировать цены на хлеб, молоко, сахар. Только за первый год кампании бюджет недосчитался 37 миллиардов рублей. Когда в 85-м году ввели пресловутый сухой закон, то через два года пьянство приобрело катастрофический характер — сработал «отложенный спрос».

Главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн говорит, что именно антиалкогольная кампания середины 80-х привела к тому, что народ начал пить все подряд. «Когда в 85-м году ввели пресловутый сухой закон, то через два года пьянство приобрело катастрофический характер — сработал «отложенный спрос». В ход пошли снотворные, транквилизаторы, о существовании которых большинство пьющих даже не догадывалось, — считает эксперт. — Тогда же впервые в СССР был зафиксирован интерес к наркотикам, что впоследствии дало нам жуткую смертность от передозировок».

Надо понижать градус

В августе 2009 года Президент России Дмитрий Медведев фактически начал новую антиалкогольную кампанию. Правительству было поручено разработать законопроекты, которые позволили бы снизить масштабы торговли алкоголя, предотвратить продажу спиртных напитков несовершеннолетним, а также повысить качество алкогольных напитков.

Лучшие результаты дали снижение ценовой доступности алкоголя. В России такие меры принимались рывками: в 2012-2014 годах состоялось весьма заметное повышение акцизов на алкоголь, а с 2016 года внедрение на уровне розницы ЕГАИС — системы, которая не дает магазинам продавать нелегальную дешевую водку, с которой не уплачен акциз.

Кроме того, хорошо показали себя противосуррогатные меры как в 2006-м, так и в 2017 годах. В итоге и легальный, и нелегальный алкоголь стал несколько менее доступным. В России с 2011 года существует общенациональный запрет на торговлю алкоголем после 23 часов, кроме того, во многих регионах есть дополнительные запреты — где с 21:00, где с 22:00.

Эффективной мерой является и ограничение территориальной доступности в покупке алкоголя, то есть ограничение числа точек продажи на определенное количество населения: еще в начале 1990-х спирт Royal продавался в ларьках, потом, в 1995 году, в ларьках запретили продавать крепкие напитки и вино, а в 2013 году — и пиво.

По мнению Евгения Брюна, существует неплохой мировой и российский опыт. «Надо понижать градус, проводя при этом мозговую атаку, чтобы у людей изменялось представление об алкоголе и из сознания вымывалась традиция пьянства. Если пить качественные слабоалкогольные напитки (пиво, вино), то и вреда от них меньше. Нагрузка меньше на организм», — считает он.

Главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения называет самым безопасным алкогольным напитком сухое белое вино. В то же время врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.

Если вино — то российского производства

За последние десять лет производство вина в России увеличилось на 13 процентов, и по итогам прошлого года, согласно данным исследования Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО, составило 120,5 миллиона дал. Это связано с восстановлением и расширением виноградников, которые были массово уничтожены во время горбачевских реформ, а также присоединением к России Крыма с его виноградными угодьями. В 2018 году российское вино занимало 60 процентов внутреннего розничного рынка, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

У России есть все возможности, чтобы создать полноценную винодельческую отрасль, а с принятием нового закона о виноделии — стать винной провинцией мира, убежден генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Свои слова, произнесенные в Государственной Думе 16 октября прошлого года в ходе рабочего совещания, посвященного новой редакции законопроекта о поддержке отечественных виноделов, журналист подкрепил наглядно — участникам совещания показали его фильм о потенциале российского виноградарства и виноделия «Хватит травить народ. Кино про вино».

Киселев назвал обсуждаемый тогда законопроект настоящей революцией. «Ничего подобного в России до сих пор не было. Закон о вине в Российской империи был принят усилиями Льва Сергеевича Голицына в апреле 1914 года, подписан императором. Но уже летом разразилась Первая мировая война, а с ней пришел сухой закон, кокаин — и не до виноделия. Закон о вине так и не был принят и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, — отметил он. — Молодой России тоже понадобилось на это почти 30 лет. Сейчас наконец принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино: вино — это продукт брожения винограда и ничто иное; и что такое российское вино: это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России. Я надеюсь, это оздоровит отрасль».

23 декабря прошлого года Совет Федерации одобрил закон о виноделии. В палате регионов российского парламента отметили, что тем самым устанавливаются правовые, организационные, технологические и экономические основы отрасли. Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко заявила: закон о виноградстве и виноделии — очень важный и своевременный, и он позволит гражданам покупать качественное отечественное вино.

«Последние годы не просто возрождается, а, я бы сказала, создается новая отрасль в России, по-настоящему профессионально, системно благодаря усилиям государства, бизнеса России. У нас уже появилось качественное российское вино, у нас восстановлены и вновь посажены сотни, если не тысячи, гектаров винограда», — подчеркнула спикер.

В соответствии с новым законом виноградарские и винодельческие хозяйства смогут создавать не только крупные предприятия, аккредитованные госорганами, но и небольшие фермерские хозяйства, организованные предпринимателями. Более того, они получат прямую финансовую помощь государства: им компенсируют расходы на закупку посадочного материала, организацию виноградных питомников, обновление специального оборудования и многое другое. Также выделят средства на научные исследования и разработки, способствующие развитию отечественной школы виноделия, возрождению селекции и базы знаний, фактически утраченных вместе с отраслью.

Ранее, в ходе обсуждения документа в Государственной Думе, один из его авторов, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко пояснил, что закон направлен также на решение задач госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Предполагается перевести россиян от «северного» типа употребления спиртного, при котором люди предпочитают крепкие напитки, на «южный» тип, когда граждане пьют вино. «Закон является, по существу, кодексом библейской отрасли агропромышленного комплекса — виноградарства», — сказал депутат, комментируя документ.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, «российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны». Он отметил, что законом создаются для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.

«Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов — Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани», — констатировал Вячеслав Володин.

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По инф. pnp.ru

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