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В Совфеде рассказали, насколько могут вырасти социальные пенсии
|Елена Ботороева, pnp.ru
|15 Октября 2018 г.
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Социальные пенсии могут вырасти с 1 апреля 2019 года более чем на 4%, сообщил председатель комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский.
Сенатор пояснил, что размер пенсий зависит от уровня инфляции по итогам года. В 2018 году она, как ожидается, будет в пределах 4,4%, пишет «Российская газета».
Социальные пенсии назначаются по инвалидности, старости, при потере кормильца. Социальную пенсию по старости получает человек без наработанного страхового стажа, например, если он всю жизнь работал неофициально.
В целом с 2019 по 2021 годы соцпенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 9%. Как сообщала «Парламентская газета», индексация будет проводиться каждый год с 1 апреля в соответствии с прогнозным индексом роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за предыдущий год. В 2019 году этот показатель составит 2,4%, в 2020-м — 3,9%, в 2021-м — 2,7%.
В Пенсионном фонде России 6 сентября сообщили, что после индексации 1 апреля 2019 года среднегодовой размер соцпенсий составит 9,2 тысячи рублей, то есть 104,2% к ПМП.
Вместе с тем страховые пенсии с 1 января 2019 года увеличатся на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%. К 2024 году размер страховой пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.
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По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
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ПФР разъяснил ситуацию со сроком обращения за пенсией для педагогов и врачей
Срок обращения за пенсией для педагогических, творческих и медицинских работников сократится до пяти лет, а не до восьми, как предполагалось в первоначальном варианте пенсионной реформы.
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