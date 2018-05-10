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Пенсионный возраст повысят?
По инф. «Российской газеты»   
10 Мая 2018 г.
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Решение по поводу повышения пенсионного возраста необходимо принимать, но делать это надо взвешенно и аккуратно, чтобы пенсионная система не разбалансировалась. Об этом сказал Дмитрий Медведев в Госдуме.

По его словам, решение о выходе на пенсию женщин в 55 лет, а мужчин в 60 принимались почти сто лет назад, в 30-е годы прошлого столетия. И в тот период средняя продолжительность жизни была примерно 40 лет. С тех пор многое поменялось, в том числе – условия труда и продолжительность жизни, к тому же люди сами стремятся жить активно и трудиться дольше.

По словам Медведева, если и принимать решение о повышении пенсионного возраста, то с учётом готовности людей продолжать работу, наличии у них здоровья и сил.

Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России ведётся уже не один год. Среди аргументов «против» – низкая продолжительность жизни в стране, особенно мужчин, не всегда хорошее состояние здоровья пенсионеров, сложности с трудоустройством людей старшего возраста.

Как отметил Медведев, такое решение должно будет сопровождаться корректировкой многих законов.

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