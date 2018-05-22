Пенсии в отдельно взятом царстве

Майский указ президента остаётся главной темой обсуждения в России, ибо все эти триумфы воли начинают слишком изумлять. Картина, вообще, анекдотическая. Первое лицо государства встало в своей золочёной бричке и повелело стране: «Эй, птица-тройка Русь! Стань одной из главных экономик мира!» «С чего бы?» – удивлённо обернулась страна. Плетущиеся в государевом обозе дьяки и прочие социологи помрачнели и, косясь на хмурых стрельцов, начали кланяться и заикаться: «Так ведь, батюшка-государь. Не вели казнить, вели слово молвить. Дела-то наши плохие. Бояре толсты, да казна худа. И пенсии, опять же. Гляди-ка – мужики с вилами стоят, и все волками зыркают. Как бы нам вообще лесок этот тёмный проехать». Повисла тишина. Смеркалось.

По царскому велению, по народному нехотению

Что происходит в России? Начнём с общих настроений. По итогам проведённого «Левада-центром» опроса, 45% россиян разочарованы тем фактом, что за долгие годы правления президент не обеспечил справедливое распределение доходов. 39% респондентов полагают, что Путин не смог вернуть людям средства, потерянные в ходе реформ. От себя уточню: речь идёт о деньгах, отобранных у народа государством.

Резкий, более чем в два раза всплеск недовольства отмечается в вопросах индексаций пенсий, зарплат, стипендий и пособий. В 2015 году претензии по этому поводу предъявляли 15% респондентов, а в 2018-м — уже 32%. Кроме того, опрошенных угнетает экономический кризис и спад производства, отмечают социологи.

Планы правительства повысить пенсионный возраст тоже не совпадают с мнением народа, о чём неоднократно рассказывал портал moi-goda.ru. Как показали исследования рекрутинговой компании HeadHunter, жители России резко против этой инициативы правительства. Из семи тысяч россиян, опрошенных специалистами компании, 53% полагают, что нынешний возраст – оптимальный. При этом 35% высказали мысль о необходимости понизить пенсионный возраст. Поддержали повышение только 6% респондентов.

Похожие данные (только чуть выше) приводит директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. В интервью «Вестям ФМ» он сказал, что повышение возраста поддерживают лишь 9−10% опрошенных россиян.

Впрочем, эксперты полагают, что правительство пойдёт на этот «непопулярный» шаг невзирая на протесты граждан. Нынешняя ситуация характеризуется одним словом: тупик. Не повысить возраст – нельзя, слишком много ошибок допущено в прежние годы, и теперь государство рискует впасть в полное ничтожество. Повысить – опасно, но вдруг пронесёт? Так или иначе, нынешнее правительство едва ли протянет больше двух-трёх лет. Его падение может повлечь за собой ощутимые сдвиги и перемены.

Мы Дарвина учили не по книжкам

Твёрдое обещание президента устремить нас к высотам благосостояния всерьёз насторожило аналитиков. Дело в том, что на очередной подъём с колен понадобится прорва денег – 8 триллионов рублей. В народе сразу послышались опасения, что теперь будут не просто грабить, но даже бить, возможно, ногами.

Жизнь научила россиян чуять засаду на дальних подступах, у нас это непременное условие естественного отбора; молодецкая самоуверенность и оптимизм редко способствуют долголетию в нашей стране. Поэтому народ без энтузиазма отнёсся к словам позитивно мыслящих индивидов о том, что – как полагает экономист Михаил Хазин – Россия и так фактически занимает пятое место среди экономик мира, и – как пишут сетевые аналитики – у правительства всё получится, ведь цены на нефть и газ подскочили. Доходы бюджета в этом году наконец-то превысят расходы, радостно трепетали обозреватели, прибыток ожидается немаленький – 2,2 триллиона супротив ожидаемых 527 миллиардов, и в бюджет заложен профицит на уровне цельных 45% ВВП, а думали-то – будет дефицит не меньше 1,3%! Значит, недаром обещал президент – так было задумано!

Это звучало смешно и забавно. Но истина оказалась проста.

14-го мая стало известно предложение Минфина сократить в 2018 году расходы на социальную сферу. Финансовый ручеёк уменьшится на 53 миллиарда рублей. Самое интересное (и предсказуемое) заключается в том, что сокращать расходы будут за счёт пенсионного обеспечения – его, по планам Министерства финансов, урежут на 51,5 миллиард рублей. Оставшуюся «мелочь» вытрясут из карманов инвалидов и других нуждающихся.

Первый с 2011 года профицит в размере 530 миллиардов рублей после закрытия дефицита уйдёт на пополнение государственных резервов, а не на инвестиции в социальные программы. Деньги пустят в оборот и потом отправят в Фонд национального благосостояния. Вот так, скучно и кондово. Повезёт лишь медицине и образованию – они получат 20,3 миллиарда и 4,6 миллиарда рублей соответственно. Что ж, это тоже неплохо, особенно когда некуда деваться. Бухгалтеры победили социальных экспериментаторов.

И снова Чичиков?

Между тем вести с пенсионных фронтов раскрывают ситуацию всё шире и глубже. Чтобы оценить новые факты, давайте вернёмся в 2002 год, когда отвечающие за социальную сферу чиновники ввели в оборот изящный термин «дожитие». Этим словом они обозначили период выплаты накопительной пенсии. В далёкие времена, когда нынешняя «пенсия по старости» считалась достойной трудовой пенсией, этот период назывался жизнью на заслуженном отдыхе, но, по логике нынешних отечественных бюрократов, жизнь россиянина есть накопление пенсионных средств и вкладывание денег в бюджет, а всё остальное – неинтересное доживание.

По расчётам бюрократии, срок дожития составил 14 лет (с 2004 года). Затем он увеличился до 19 лет (с 2013) и пополз дальше, вплоть до нынешнего срока – 20-21 год. (Кстати, увеличится и официальный срок детства. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сейчас в мире детский возраст длится до 21 года, а в перспективе он достигнет 30-ти).

Мы привыкли верить государственным функционерам. Но объективные факты – упрямая и неудобная вещь. По данным ООН на 2007 год, средняя продолжительность жизни россиян составляла 65,2 года, при этом статистику украсили женщины, а мужчины в России редко дотягивают до заслуженного отдыха. Получается, что срок дожития в нашей стране составляет в лучшем случае семь лет, что в два-три раза меньше срока, обозначенного чиновниками.

Российские аналитики задались вопросом: для чего срок дожития искусственно увеличен? Ответ напрашивается только один: чтобы накапливать в бюджете деньги умерших. Ведь заложенные средства остаются на счетах ПФР.

Если так, то всё это напоминает сюжет «Мёртвых душ». Образ Чичикова был списан с действительности, и он никуда не исчез. Русская литература – вечна. Наверное, следует помнить об этом, глядя на помпезные офисы Пенсионного фонда, и вслед за классиком спрашивать себя: эх, птица-тройка Русь! Куда несёшься ты?..

А что думаете вы, читатель МГ? Проголосуйте за один из вариантов ответа на вопрос, а также напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

Повышение пенсионного возраста: нужно ли оно в России?

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