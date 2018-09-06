"Объегорить" государство не удалось: петербурженку будут судить за неправедно начисленную пенсию

В Петербурге утверждено обвинение против пожилой женщины, незаконно получившей пенсию, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что в апреле 2017 года петербурженка предоставила в Управление пенсионного фонда в Приморском районе документы с ложными сведениями для назначения социальных выплат. До апреля 2018 года ей выплатили более 35 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

По инф. rosbalt.ru

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