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На «Госуслуги» теперь должны пускать даже при нулевом балансе у провайдера
По инф. polit.ru   
02 Марта 2020 г.
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С 1 марта стартовал проект «Доступный интернет», который предусматривает бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В список сайтов, на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли портал госуслуг, сайты президента России, правительства, Госдумы, Совета Федерации, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным. Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается.

Идею предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он предложил запустить в стране проект «Доступный интернет», который создаст «широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов». По словам главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян.

Polit.ru

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