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Мошенники ловят россиян на «социальные компенсации»
По инф. "Аргументов Недели"   
12 Мая 2018 г.
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Антивирусная компания предупреждает жителей России об очередном интернет-мошенничестве, при котором злоумышленники предлагают заплатить небольшой денежный взнос для получения «социальных компенсаций».

В спам-рассылке предлагают открыть некий сайт и набрать в специальной форме личные данные, чтобы узнать о доступных выплатах. При этом на сайте появится просьба заплатить за использование портала, предупреждают "Аргументы Недели".

Владельцами таких сайтов являются компании, которых на деле не существует. Будем бдительны!

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