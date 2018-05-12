Мошенники ловят россиян на «социальные компенсации»

Антивирусная компания предупреждает жителей России об очередном интернет-мошенничестве, при котором злоумышленники предлагают заплатить небольшой денежный взнос для получения «социальных компенсаций».

В спам-рассылке предлагают открыть некий сайт и набрать в специальной форме личные данные, чтобы узнать о доступных выплатах. При этом на сайте появится просьба заплатить за использование портала, предупреждают "Аргументы Недели" .

Владельцами таких сайтов являются компании, которых на деле не существует. Будем бдительны!

Загрузка...

Loading...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ