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Мошенники ловят россиян на «социальные компенсации»
|По инф. "Аргументов Недели"
|12 Мая 2018 г.
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Антивирусная компания предупреждает жителей России об очередном интернет-мошенничестве, при котором злоумышленники предлагают заплатить небольшой денежный взнос для получения «социальных компенсаций».
В спам-рассылке предлагают открыть некий сайт и набрать в специальной форме личные данные, чтобы узнать о доступных выплатах. При этом на сайте появится просьба заплатить за использование портала,
Владельцами таких сайтов являются компании, которых на деле не существует. Будем бдительны!
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Мошенники ловят россиян на «социальные компенсации»
Антивирусная компания предупреждает жителей России об очередном интернет-мошенничестве, при котором злоумышленники предлагают заплатить небольшой денежный взнос для получения «социальных компенсаций».
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Заявление ПФР по поводу дефицита бюджета фонда
Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год...
Пенсионный фонд принимает участие в форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки»
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Председатель правления ПФР Антон Дроздов принял участие во Всероссийском съезде геронтологов и гериатров
19–20 апреля 2018 года в Москве прошел V Всероссийский съезд геронтологов и гериатров, в котором приняли участие ведущие российские и международные эксперты в области геронтологии и гериатрии, специалисты-гер...
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На Московской бирже прошел отбор заявок по размещению средств пенсионных накоплений на банковские депозиты. В результате аукциона удовлетворены заявки двух кредитных организаций на общую сумму 7,8 млрд рублей...
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