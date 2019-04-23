Как получить землю по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар»: инструкция

Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о подробностях. Для того чтобы стать собственником участка земли по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар» мало быть совершеннолетний гражданином РФ. Необходимо успеть подать заявку через Интернет или иными доступными способами.

Госуслуги

Ключевым сайтом, с которым лучше всего работать по любой из программ, является портал «Госуслуги». На нем нужно сначала зарегистрироваться (создать собственный логин и пароль), а потом авторизоваться в личном кабинете и через него в дальнейшем совершать следующие манипуляции:

Выбираем наиболее подходящую программу; Выбираем участок; Заполняем заявку аккуратно и правильно и только потом отсылаем ее на одобрение компетентных органов; Ждем ответа от 7 до 30 дней; При положительном решении и одобрении компетентным органом производится постановка выбранного вами и указанного в заявке надела на учет, а также выносится постановление о предоставлении объекта для бесплатного пользования; Заказываем выполнение кадастровых работ (бесплатно) на участке сроком до 2х лет; Заключаем договор (оформляем ваши «отношения» с органом, предоставившим землю); Посещаем Волгоградское или Дальневосточное подразделение Росреестра для оформления прав на участок земли, а также визуального осмотра территории и вбивания «колышков»; Если вынесен отказ, то нужно изучить основания, указанные в законе. В противном случае отказ обжалуется.

Весь процесс подачи заявки и регистрации на сайте не займет более получаса, а рассмотрение заявления, вынесение решения и подписание договора не продлиться более месяца. Все вышеуказанные действия носят безвозмездный характер.

Важные моменты

При всей привлекательности и простоте «оформления отношений» с выбранной программой существует не мало «подводных камней».

Во-первых, не совсем понятен алгоритм отбора претендентов;

Во-вторых, не решена проблема выбора земли. Заявители смогут претендовать только на гектары, расположенные в максимально удаленных и неосвоенных районах, большую часть которых сложно освоить из-за природных особенностей, а значит некоторые условия программы (например, обязательное освоение земли в первые годы использования с предоставлением отчета по программе «Вологодский гектар»), выполнить не удастся. А значит не факт, что земля перейдет в абсолютную собственность заявителя;

В – третьих, на виртуальных картах (в каждой программе своя карта) обозначены только примерные границы участков, что может вызвать трудности при реальном получении земли. Поэтому лучше воспользоваться картами с официальных сайтов программ, оценив также визуально общие масштабы раздаваемых угодий и местность, а сам участок посетить после одобрения заявки.

Рекомендации

Если вас не напугали сложности и вы, подав заявку, получили положительный ответ, то время от времени посещайте личный кабинет, обращая внимание, как на этап рассмотрения заявки, так и на изменения в перечне документов, а также данных участка земли. Все это поможет своевременно отслеживать изменения в процессе предоставления земли.

По итогам проведенных кадастровых работ вам должны предоставить межевой план в бумажном и электронном формате, а также акт о согласовании, технический план, документ об обследовании участка и выписку из кадастра недвижимости. Все это нужно сохранить.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Если доступа к Интернету у вас нет, то можно подать заявление через МФЦ (многофункциональный центр), при помощи Росреестра или направив заказное письмо с уведомлением о вручении в соответствующий государственный орган.

Если территория не будет освоена, то надел изымают. А вот если, вы провели все предполагаемые работы, то сможете оформить в будущем землю в собственность.

Как видно, получить землю достаточно просто. Куда сложнее «удержать» угодья в своих руках и использовать их в соответствии с предназначением и на пользу для своего кошелька!

Еще полезная информация для тех, кто хочет "кормить себя сам":

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ