|
Как получить землю по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар»: инструкция
|Консультирует Екатерина ФЕДУЛОВА
|23 Апреля 2019 г.
|
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о подробностях. Для того чтобы стать собственником участка земли по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар» мало быть совершеннолетний гражданином РФ. Необходимо успеть подать заявку через Интернет или иными доступными способами.
Госуслуги
Ключевым сайтом, с которым лучше всего работать по любой из программ, является портал «Госуслуги». На нем нужно сначала зарегистрироваться (создать собственный логин и пароль), а потом авторизоваться в личном кабинете и через него в дальнейшем совершать следующие манипуляции:
Весь процесс подачи заявки и регистрации на сайте не займет более получаса, а рассмотрение заявления, вынесение решения и подписание договора не продлиться более месяца. Все вышеуказанные действия носят безвозмездный характер.
Важные моменты
При всей привлекательности и простоте «оформления отношений» с выбранной программой существует не мало «подводных камней».
Во-первых, не совсем понятен алгоритм отбора претендентов;
Во-вторых, не решена проблема выбора земли. Заявители смогут претендовать только на гектары, расположенные в максимально удаленных и неосвоенных районах, большую часть которых сложно освоить из-за природных особенностей, а значит некоторые условия программы (например, обязательное освоение земли в первые годы использования с предоставлением отчета по программе «Вологодский гектар»), выполнить не удастся. А значит не факт, что земля перейдет в абсолютную собственность заявителя;
В – третьих, на виртуальных картах (в каждой программе своя карта) обозначены только примерные границы участков, что может вызвать трудности при реальном получении земли. Поэтому лучше воспользоваться картами с официальных сайтов программ, оценив также визуально общие масштабы раздаваемых угодий и местность, а сам участок посетить после одобрения заявки.
Рекомендации
Если вас не напугали сложности и вы, подав заявку, получили положительный ответ, то время от времени посещайте личный кабинет, обращая внимание, как на этап рассмотрения заявки, так и на изменения в перечне документов, а также данных участка земли. Все это поможет своевременно отслеживать изменения в процессе предоставления земли.
По итогам проведенных кадастровых работ вам должны предоставить межевой план в бумажном и электронном формате, а также акт о согласовании, технический план, документ об обследовании участка и выписку из кадастра недвижимости. Все это нужно сохранить.
Если доступа к Интернету у вас нет, то можно подать заявление через МФЦ (многофункциональный центр), при помощи Росреестра или направив заказное письмо с уведомлением о вручении в соответствующий государственный орган.
Если территория не будет освоена, то надел изымают. А вот если, вы провели все предполагаемые работы, то сможете оформить в будущем землю в собственность.
Как видно, получить землю достаточно просто. Куда сложнее «удержать» угодья в своих руках и использовать их в соответствии с предназначением и на пользу для своего кошелька!
Еще полезная информация для тех, кто хочет "кормить себя сам":
Загрузка...
Загрузка...