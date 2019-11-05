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«Вояджер-2», второй посланец человечества, вышел в Дальний космос
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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Космический аппарат «Вояджер-2» через 40 с лишним лет после запуска покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство, сообщает NASA.

Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

По данным американского космического агентства, аппарат удалился от Земли на расстояние 18 млрд км еще 5 ноября 2018 года, а через год собранная им информация достигла Земли.

Ученые получили новую информацию о межзвездном пространстве, которая во многом подтверждает данные с космического аппарата «Вояджер-1», покинувшего пределы гелиосферы раньше.

  • Сейчас оба аппарата находятся вне границ Солнечной системы, «Вояджер-1» удалился от Солнца на 22 млрд км, а «Вояджер-2» — на 18,2 млрд км. Солнечный свет достигает «Вояджера-2» за 16,5 часа, в то время как до Земли он идет 8 минут.
Мы довольно часто публикуем новости об освоении космоса - ведь эта тема продолжает будоражить воображение наших пожилых читателей! Вот из последних сообщений:

По инф. rosbalt.ru

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