Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Защитить учителей

В Белоруссии могут ввести административную ответственность за оскорбление учителей. Об этом во время посещения Волковысского педагогического колледжа заявила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, пишет «Гродненская правда».

По словам чиновницы, в последнее время остро стоит вопрос о защите прав учителя.

«Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо стать на защиту педагогов», – сказала она.

По мнению Чуприс, «это можно сделать, используя, например, опыт нашего восточного соседа – Казахстана, где ввели административную ответственность за оскорбление учителя при исполнении должностных обязанностей».

МГ: Думается, необходимо такую ответственность ввести и в России. А еще лучше – поднять им зарплату до уровня министерской, ведь они ответственны за все будущее страны!

Стриптиз по приказу

Ричард Ли в течение 20 лет был главой полицейского департамента в Кройдоне (Нью-Гэмпшир, США).

Хотя сложно назвать это департаментом, ведь городок так мал, что вся полиция была представлена одним-единственным Ричардом.

Именно поэтому члены городского совета на очередном совещании пришли к выводу, что нужно расформировать этот самый департамент и полностью перейти под ведомство полиции штата. Офицеру, который присутствовал при этом решении, приказали сдать оружие, ключи от служебного автомобиля и униформу.

Вот только никто не ожидал, что мужчина, оставшийся без должности, воспримет всё слишком буквально. Он показал городскому совету настоящий стриптиз, раздевшись до нижнего белья и удалившись на заснеженную улицу, где его через некоторое время подобрала жена на машине. Члены совета пытались было прекратить это странное шоу, но бывший полицейский заявил, что закон есть закон, а он, пускай и не при делах больше, но привык подчиняться приказам.

МГ: И заодно показал, на что способно оскорбленное самолюбие и обида…

Штраф за неряшливость

Героиня этой истории, которая растит троих детей, как-то подсчитала, что потратила целые годы на уборку за своими неряшливыми отпрысками.

Катрине Нити безмерно надоело, что 19-летний Хейден, 18-летний Джошуа и 13-летняя Оливия постоянно разбрасывают повсюду свои вещи, объедки и упаковки от еды и напитков.

Однажды жительница Хоршема (Западный Сассекс, Англия) обнаружила в шкафу одного из детей недопитую бутылку молока, причём жидкость была настолько просроченной, что готова была вот-вот взорваться.

А последней каплей стало грязное пятно, появившееся на новеньком ковре, который стоит 2 000 фунтов. Тут уж мама не выдержала, и, вызвав сыновей и дочь на серьёзный разговор, подписала с ними контракты. Отныне чада обязуются соблюдать некоторые правила: например, складывать грязную одежду в корзину для белья, не мусорить, застилать постель, а также не есть и не пить в спальнях. За каждое нарушение Хейден и Джошуа платят маме по 5 фунтов, а младшая Оливия на сутки лишается мобильного телефона.

И этот суровый, но справедливый план сработал. Дети сразу поняли, что оставаться без карманных денег и телефона не слишком-то приятно. Впрочем, мать затеяла всё это вовсе не для того, чтобы наказывать отпрысков – ей куда радостнее то, что теперь все в доме следят за порядком и убирают за собой, так что домашней работы у женщины значительно убавилось.

МГ: На первый взгляд, метод разумный и действенный, однако, сдается, что у этих детей уже никогда не возникнет желания бескорыстно помочь маме просто потому, что она – мама…

Мэром по дороге…

Мэр мексиканского города Лас Маргаритас во время предвыборной кампании обещал построить дорогу и отремонтировать уже имеющиеся. Однако не сделал этого, игнорируя многочисленные запросы горожан. Тогда жители города похитили его из здания администрации, привязали веревкой к машине и возили по улицам, чтобы он на себе ощутил все ямы…

МГ: Способ напомнить о предвыборных обещаниях, конечно, жестковатый, но, думается, оправданный. И, кстати, заставляет задуматься о несовершенстве наших методов воздействия на городскую власть…

Геи виноваты…

В конце минувшего года лидер малайзийской оппозиции Ахмад Захид Хамиди сделал заявление, в котором обвинил геев в катаклизмах, обрушившихся на его страну, сообщает Channel NewsAsia.

Политик выступил с речью в парламенте, в которой предупредил о растущем влиянии ЛГБТ-сообщества в Малайзии.

На Палу обрушились волны цунами высотой от двух до шести метров после землетрясения 28 сентября магнитудой 7,5 балла. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. Погибли более двух тысяч человек, еще около пяти тысяч считаются пропавшими.

Ахмад уверен, что стихия возникла из-за геев, которых в городе насчитывалось «более тысячи человек, и в результате вся территория была сметена. Это наказание от Аллаха».

Слова бывшего вице-премьера и экс-главы МВД вызвали огромное количество критики.

Ахмад Захид также является главой партии Объединенной малайской национальной организации (УМНО), которая управляла Малайзией в течение 60 лет до поражения на выборах в мае прошлого года. Недавно 65-летнему политику выдвинули обвинения в 27 эпизодах отмывания денег, 10 эпизодах злоупотребления доверием и восьми эпизодах получения взяток в размере 26 миллионов долларов США.

МГ: Сдается, что не так уж и неправы правозащитники, утверждающие, что тему ЛГБТ-сообщества Хамиди затронул в связи с угрозой тюремного заключения. Очень удобная тема: есть на кого списать и цунами, и провалы в экономике, и коррупцию. Особенно, учитывая нетерпимость исламского большинства Малайзии к нетрадиционным связям…

Живая нежить

Житель румынского уезда Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный мертвым, не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти, сообщает Washington Post.

Как отмечает источник, мужчина проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском, теперь его с юридической точки зрения не существует.

«По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране», – заявил Релиу после заседания суда.

Релиу уехал из Румынии на заработки в Турцию в 1992 году. Из-за размолвок с семьей он потерял всякую связь с родственниками.

В 2013 его супруга обратилась в суд с просьбой признать мужа мертвым, так она не получала от него никаких вестей. Иск женщины был удовлетворен.

В 2018 году турецкие власти обнаружили, что документы Релиу, по которым он находился на территории Турции, просрочены, и выслали его в Румынию. При въезде в страну выяснилось, что он числится умершим.

Как отмечают румынские СМИ, чтобы восстановить справедливость, мужчине придется обратиться с повторным иском.

МГ: И еще не факт, что после иска Релиу признают живым. Ведь легче похоронить, чем заново родить!

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