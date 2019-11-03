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Взятку съесть, чтобы не сесть…
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|03 Ноября 2019 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Телефон как стимул к похуданию
Жительница канадской провинции Онтарио научилась пользоваться iPhone и сбросила 25 килограммов. Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.
73-летняя пенсионерка Джоан Макдональд признается, что набрала лишний вес, когда у нее с супругом был напряженный период в отношениях. Наряду с ожирением у нее появились проблемы со здоровьем. Женщина страдала от повышенного уровня холестерина, давления и прогрессирующего артрита.
Ее 48-летняя дочь Мишель, увлекающаяся спортом, предложила матери присоединиться к ежегодной программе по трансформации тела. «Я очень переживала, потому что вся информация была в режиме онлайн, – вспоминает Джоан. – Мне пришлось купить iPhone и разбираться во всех приложениях. Иногда я не могла что-то понять и плакала. Я готова была все бросить, но, к счастью, я чертовски упрямая».
«Дочь и зять объясняли мне снова и снова, как пользоваться телефоном, – говорит она. – Честно говоря, мне помогло то, что я не спешила и разбиралась во всем постепенно». В 2017 году канадка начала тренироваться четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания. Мишель создала матери аккаунт в Instagram, где она могла делиться своими результатами.
В результате Джоан похудела на 25 килограммов и отказалась от всех медикаментов. «Эти спортивные занятия, несомненно, улучшают мою жизнь, за что я очень благодарна, – отметила канадка. – Сейчас я чувствую себя намного лучше, я часто получаю комплименты от молодых людей. Конечно, это повышает мою самооценку».
Взятку съесть, чтобы не сесть…
В Забайкальском крае оштрафован мужчина, который попытался съесть улики, а точнее – взятку в размере трех тысяч руб. Суд оценил стоимость необычного обеда в 25 000 руб. Местный житель признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, было установлено, что 5 июня мужчину, прибывшего на железнодорожный вокзал станции Тында, задержали в связи с обнаружением у него ножа кустарного изготовления. Оказавшись в дежурной части, чтобы побыстрее решить проблему, он предложил полицейскому 3000 руб. Тот от денег отказался. Когда в кабинет вошли понятые, чтобы зафиксировать факт взятки, гражданин съел ее. Мужчину пришлось увезти в больницу, где ему сделали промывание желудка. Вещественные доказательства получить удалось.
Депутат с того света
Курьёз с победившим на выборах покойником произошёл в США. На этот раз в законодательное собрание штата Невада прошёл владелец публичных домов Деннис Хоф, скончавшийся почти за три недели до голосования.
Как стало известно из американских СМИ, республиканец-сутенёр Деннис Хоф был обнаружен мёртвым 16 октября порнозвездой Роном Джереми в «Любовном ранчо» – одном из принадлежащих покойному борделей. Говорят, там старик Хофа в компании видных деятелей секс-индустрии и политического истеблишмента задорно праздновал своё 72-летие, ну, и сердечко не выдержало… В общем, порнокороль, можно сказать, «сгорел» на рабочем месте.
В избиркоме не стали менять или «чиркать» бюллетени, а просто развесили на избирательных участках объявления о кончине Хофа. Избиратели же, естественно, не стали заморачиваться с чтением развешенных по стенам бумажек и дружно голосовали за того, кого хотели.
Когда же голосование закончилось, подсчёт показал, что покойный Хоф с 68,3% голосов победил с двукратным преимуществом своего соперника – кандидата от Демократической партии Лесю Романову. Судя по ФИО, девушка корнями из солнечной Украины или Белоруссии.
«Я в шоке. Такого поворота я совершенно не ожидала!», – прокомментировала изданию новость Романова.
Пока же место в заксобрании штата остаётся вакантным, и решать, кому, согласно закону, достанется заветный мандат, будет выборный чиновник штата.
Когда магия бессильна
Волшебнику не удалось заколдовать судебных приставов.
С забавным случаем пришлось некоторое время назад столкнуться сотрудникам Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю. Местный житель, с которого судебные приставы пытались взыскать задолженность, оказался целителем, а помимо этого, как выяснилось позже, еще и скандалистом. Ни один из этих талантов не помог ему уйти от уплаты долга.
Всё началось с того, что мужчина взял в банке кредит. В первые месяцы он вносил платежи, но затем перестал это делать. Банк обратился в суд, и тот постановил взыскать с должника 160 тысяч рублей долга.
Когда должник получил из ведомства письмо, сразу же явился в отдел с претензиями. Он кричал, что является известным магом и целителем, а про долги ничего не знает.
Судебные приставы ему не поверили, после чего он каждый день начал приходить к ним и проводить таинственные ритуалы.
Но всё оказалось напрасным: колдовство приставов не испугало и сумму долга никак не уменьшило. В конце концов ведомство заблокировало его банковские карты, и это «волшебство» действительно заставило долг по кредиту исчезнуть – скандалист нашел деньги, отдал банку 160 тысяч и оплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч.
Киллерство по-китайски
Китайский бизнесмен захотел убить своего конкурента и заказал киллера, но что-то пошло не по плану. Бизнесмен Тан Юхуй заплатил 2 миллиона юаней мужчине по имени Кси Гуандан, чтобы тот избавился от его конкурента по фамилии Вэй: убийца решил сохранить только половину суммы, вторую потратил на то, чтобы нанять ещё одного киллера за 1 миллион. Мо Тяньсян (имя второго наёмника) решил тоже оставить себе половину и нанял ещё одного бандита: так продолжалось до пятого убийцы, нанятого за 100 тысяч. Последний и решил, что это слишком маленькая сумма, чтобы убивать человека, и рассказал о запланированном покушении жертве, чтобы тот инсценировал свою смерть. В конечном итоге все шестеро были упрятаны за решётку.
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