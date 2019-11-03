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Телефон как стимул к похуданию

Жительница канадской провинции Онтарио научилась пользоваться iPhone и сбросила 25 килограммов. Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.

73-летняя пенсионерка Джоан Макдональд признается, что набрала лишний вес, когда у нее с супругом был напряженный период в отношениях. Наряду с ожирением у нее появились проблемы со здоровьем. Женщина страдала от повышенного уровня холестерина, давления и прогрессирующего артрита.

Ее 48-летняя дочь Мишель, увлекающаяся спортом, предложила матери присоединиться к ежегодной программе по трансформации тела. «Я очень переживала, потому что вся информация была в режиме онлайн, – вспоминает Джоан. – Мне пришлось купить iPhone и разбираться во всех приложениях. Иногда я не могла что-то понять и плакала. Я готова была все бросить, но, к счастью, я чертовски упрямая».

«Дочь и зять объясняли мне снова и снова, как пользоваться телефоном, – говорит она. – Честно говоря, мне помогло то, что я не спешила и разбиралась во всем постепенно». В 2017 году канадка начала тренироваться четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания. Мишель создала матери аккаунт в Instagram, где она могла делиться своими результатами.

В результате Джоан похудела на 25 килограммов и отказалась от всех медикаментов. «Эти спортивные занятия, несомненно, улучшают мою жизнь, за что я очень благодарна, – отметила канадка. – Сейчас я чувствую себя намного лучше, я часто получаю комплименты от молодых людей. Конечно, это повышает мою самооценку».

МГ: Думается, что не столько телефон помог немолодой даме похудеть, сколько неистовое желание сбросить лишний вес и выглядеть привлекательно. А что касается публикации о роли телефона, то, скорее всего, это просто рекламный ход…

Взятку съесть, чтобы не сесть…

В Забайкальском крае оштрафован мужчина, который попытался съесть улики, а точнее – взятку в размере трех тысяч руб. Суд оценил стоимость необычного обеда в 25 000 руб. Местный житель признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, было установлено, что 5 июня мужчину, прибывшего на железнодорожный вокзал станции Тында, задержали в связи с обнаружением у него ножа кустарного изготовления. Оказавшись в дежурной части, чтобы побыстрее решить проблему, он предложил полицейскому 3000 руб. Тот от денег отказался. Когда в кабинет вошли понятые, чтобы зафиксировать факт взятки, гражданин съел ее. Мужчину пришлось увезти в больницу, где ему сделали промывание желудка. Вещественные доказательства получить удалось.

МГ: Дорого же обошелся «обед» незадачливому пассажиру! Но урок на тему «Взятка – зло», думается, надолго запомнился…

Депутат с того света

Курьёз с победившим на выборах покойником произошёл в США. На этот раз в законодательное собрание штата Невада прошёл владелец публичных домов Деннис Хоф, скончавшийся почти за три недели до голосования.

Как стало известно из американских СМИ, республиканец-сутенёр Деннис Хоф был обнаружен мёртвым 16 октября порнозвездой Роном Джереми в «Любовном ранчо» – одном из принадлежащих покойному борделей. Говорят, там старик Хофа в компании видных деятелей секс-индустрии и политического истеблишмента задорно праздновал своё 72-летие, ну, и сердечко не выдержало… В общем, порнокороль, можно сказать, «сгорел» на рабочем месте.

В избиркоме не стали менять или «чиркать» бюллетени, а просто развесили на избирательных участках объявления о кончине Хофа. Избиратели же, естественно, не стали заморачиваться с чтением развешенных по стенам бумажек и дружно голосовали за того, кого хотели.

Когда же голосование закончилось, подсчёт показал, что покойный Хоф с 68,3% голосов победил с двукратным преимуществом своего соперника – кандидата от Демократической партии Лесю Романову. Судя по ФИО, девушка корнями из солнечной Украины или Белоруссии.

«Я в шоке. Такого поворота я совершенно не ожидала!», – прокомментировала изданию новость Романова.

Пока же место в заксобрании штата остаётся вакантным, и решать, кому, согласно закону, достанется заветный мандат, будет выборный чиновник штата.

МГ: Как видим, и в «самой демократичной стране мира» случаются казусы во время выборов! Слава богу, пока никто не сообразил поискать в этой истории «русский след». Хотя, кто знает…

Когда магия бессильна

Волшебнику не удалось заколдовать судебных приставов.

С забавным случаем пришлось некоторое время назад столкнуться сотрудникам Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю. Местный житель, с которого судебные приставы пытались взыскать задолженность, оказался целителем, а помимо этого, как выяснилось позже, еще и скандалистом. Ни один из этих талантов не помог ему уйти от уплаты долга.

Всё началось с того, что мужчина взял в банке кредит. В первые месяцы он вносил платежи, но затем перестал это делать. Банк обратился в суд, и тот постановил взыскать с должника 160 тысяч рублей долга.

Когда должник получил из ведомства письмо, сразу же явился в отдел с претензиями. Он кричал, что является известным магом и целителем, а про долги ничего не знает.

Судебные приставы ему не поверили, после чего он каждый день начал приходить к ним и проводить таинственные ритуалы.

Но всё оказалось напрасным: колдовство приставов не испугало и сумму долга никак не уменьшило. В конце концов ведомство заблокировало его банковские карты, и это «волшебство» действительно заставило долг по кредиту исчезнуть – скандалист нашел деньги, отдал банку 160 тысяч и оплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч.

МГ: Да уж, если дело касается долгов нашим банкам, то тут любая магия, даже самая высшая, бессильна. Кстати, этот случай неплохо бы взять на заметку многочисленным «целителям» и «магам», которых много развелось нынче…

Киллерство по-китайски

Китайский бизнесмен захотел убить своего конкурента и заказал киллера, но что-то пошло не по плану. Бизнесмен Тан Юхуй заплатил 2 миллиона юаней мужчине по имени Кси Гуандан, чтобы тот избавился от его конкурента по фамилии Вэй: убийца решил сохранить только половину суммы, вторую потратил на то, чтобы нанять ещё одного киллера за 1 миллион. Мо Тяньсян (имя второго наёмника) решил тоже оставить себе половину и нанял ещё одного бандита: так продолжалось до пятого убийцы, нанятого за 100 тысяч. Последний и решил, что это слишком маленькая сумма, чтобы убивать человека, и рассказал о запланированном покушении жертве, чтобы тот инсценировал свою смерть. В конечном итоге все шестеро были упрятаны за решётку.

МГ: Отсюда мораль: жадность до добра не доводит! Теперь у всех шестерых, думается, будет много времени, чтобы оценить эту мудрость…

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