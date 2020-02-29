Вулкан Йеллоустоун — угроза для всего человечества?

У вулкана Йеллоустон, расположенного в национальном парке США, в феврале 2020 года ученые отметили повышение активности. Об этом свидетельствует активность и горячего гейзера Пароход на территории парка. Ученые и сейсмологи забили тревогу. Ведь извержение этого вулкана может привести к гибели все человечество.

Активность вулкана Йеллоустоун в США заметно изменилась

Речь идет о резком увеличении в феврале 2020 года активности вулкана Йеллоустоун, который находится в штате Вайоминг в США. Сейсмологи и ученые забили тревогу. Поскольку извержение приведет к глобальной катастрофе не только в США, но и повлияет на климатические условия всего мира.

Если произойдет извержение этого супервулкана, то могут моментально погибнуть около 100 тыс. американцев, не говоря уже о массовых разрушениях около 70% всех городов США.

Для жизни станут непригодны 2/3 всех территорий страны. Но самое страшное, что может произойти после извержения вулкана — это изменение климатических условий.

В атмосферу поднимется пепел и образует густое пепельное облако, которое не даст возможности солнечным лучам проникнуть на территорию. Это можно сравнить с реальностью ядерной войны на Земле.

В таком случае картина может поменяться только через несколько десятилетий, когда пепел полностью осядет. Тогда государство США исчезнет с лица земли полностью.

Почему ученые решили, что вулкан Йеллоустоун опасен для человечества

Известно, что последнее крупное извержение вулкана Йеллоустон произошло 640 тыс. лет назад. О масштабности разрушений можно только предположить.

Вулкан расположен в национальном парке США и его периодически посещают туристы. Кальдера заполнена зеленой водой, но время от времени можно услышать гул и толчки. Самое опасное место вулкана находится на дне кальдеры. Там смерть для всего живого на планете.

В парке также расположен гейзер Пароход, по регулярным и мощным выбросам которого ученые предположили, что вулкан сейчас неспокойный.

А ведь этот гейзер не был активен около 70 лет. Да и подземные толчки на этой территории стали все чаще и мощнее. Уже с октября 2019 года вулканической обсерватории национального парка удалось зафиксировать 193 землетрясения.

Мнение ученых и сейсмологов из разных стран о вулкане Йеллоустоун: есть ли шансы на спасение

Константин Сивков, который является президентом Академии геополитических проблем, уверен:

«К сожалению, многие геологи уверены, что вулкан Йеллоустоун очень непредсказуем и возможность взорваться в любой момент крайне велика. Спровоцировать извержение одного из самых крупных и опасных вулканов в США может даже „небольшой толчок“, такой, как ядерная боеголовка в 100 мегатонн. Последствия в этом случае будут катастрофическими для США».

Совсем другого мнения Майкл Понд, который является ведущим специалистом Йеллоустонской вулканической обсерватории.

«Спровоцировать извержение такого вулкана, как Йеллоустон, забросав его кальдеру чем-то мощным или теми же ядерными боеголовками, как утверждают другие, невозможно. Хотя в пресловутых фантастических рассказах или фильмах сделать довольно легко. Но ранее уже проводились подобного рода эксперименты, которые не дали никакого результата. Что касается времени извержения, то хотя и наблюдается повышенная его активность в феврале 2020 года, но до взрыва человечество отделяет как минимум пару тысяч лет».

Если извержение вулкана начнется, то это не только повлияет на климатические условия Земли, но и приведет к мировому хаосу. Сейчас США являются мировым лидером во многих направлениях. Неизвестно, что может произойти после их гибели.

Сейчас в НАСА уже задумались над всеми возможными способами предотвращения катастрофы. И хотя это очень сложно будет сделать, но все-таки возможно.

Было предложено попробовать снизить температуру магмы внутри вулкана. Для этого можно построить целую систему из труб, пустив по ним воду в качестве охлаждающего компонента. Пока это только идея, предложенная на рассмотрение правительству США. Ведь уже нужно что-то предпринимать.

Безусловно, активность вулкана Йеллоустоун в последнее время усилилась, и это несет реальную опасность. Хотя, возможно, конец света опять отодвигается на неопределенное время, поскольку ученые говорят о его извержении через несколько десятков лет. Но на кону по-прежнему жизнь всего человечества.

Еще о причудах природы, подчас грозящих нешуточными опасностями для человека — по ссылке.

По инф. 1rre.ru

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