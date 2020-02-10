Цыгане: кое-что о быте и традициях кочевого народа

Цыгане, встречающиеся практически в любом уголке планеты, несмотря на отсутствие собственного государства, поразительным образом сумели сохранить свою самобытную культуру, диктующую им определённые модели поведения.

Регламентирующие различные стороны таборной жизни традиционные цыганские законы не обошли вниманием и вопросы гигиены. Однако они в большей степени касаются не санитарной опрятности личности и быта, а сохранности ритуальной чистоты.

Весьма невысокий уровень жизни и национальная тяга к смене места жительства значительной части цыган не позволяет им обзавестись постоянным жильём и наладить в нём современный быт.

Приспосабливая под дома фургончики или полуразрушенные лачуги, они не имеют доступа к коммуникациям, которые обеспечивали бы их теплом, комфортом и чистотой.

Побывавший в 1969 году в гостях у цыган Молдавии этнограф Лев Черенков описывал их дома, как предварённые сенями однокамерные строения, лишённые электричества, водопровода и такой «глупости», как канализация. Во внутреннем убранстве жилища, где кухня и спальня представляли единое пространство, не наблюдалось излишков мебели и предметов интерьера, но царили порядок и чистота, ведь по правилам каждая женщина обязана содержать внутреннюю часть своей обители в надлежащем состоянии и не лениться делать уборку.

С тех пор прошло немало лет, сменились строительные материалы для возведения домов, но общая картина мест компактного проживания цыган осталась прежней.

Перемещаясь с места на место, они привыкли к дорожной пыли, которая пропитывала их кожу, одежду, еду и скромные пожитки, а потому и в наши дни они не придают должного значения водным процедурам.

Самым грязным объектом цыгане считают туалет, который никогда не строится в доме. Даже в особняках Бузеску (Румыния) — цыганского города миллионеров, отхожие места располагаются во дворах.

Ромале считают, что нахождение туалета под одной крышей с жилыми комнатами и кухней, где готовится еда, это негигиенично. При этом они спокойно относятся к его полному отсутствию, не видя ничего зазорного в справлении естественных нужд под кустом.

Лев Черенков отмечал, что практически у каждого цыганского домика молдавского села Урсарь красовались кукурузные насаждения, служившие своеобразным туалетом.

О посещении туалета говорить в цыганском обществе не принято, заходить и выходить из него следует максимально скрытно, чтобы окружающие не заметили этого факта.

Однако после визита туда следует обязательно помыть руки, чтобы смыть с них «скверну» и не распространять её на других людей и предметы.

Согласно цыганскому кодексу, грязь, так или иначе пристающая к телу или одежде, не может запачкать человека так, как «скверна», приставшая в результате нарушения ритуальной чистоты.

Именно поэтому несоблюдение обычных гигиенических норм в их обществе не является предметом порицания, а нежелание очиститься от ритуальной нечистоты влечёт за собой серьёзные последствия.

Этнограф Инга Андронникова отмечала, что в цыганском быту были вещи, которым приписывали ритуальную «чистоту», к которым не имела права прикасаться женщина. К числу таких предметов относились оглобли, а также все атрибуты мужского обихода, самые ценные из которых помещались хозяином дома на возвышение, в роли которого выступали сложенные пожитки.

Историк цыганского народа Николай Бессонов писал, что по местным понятиям «скверной» покрыта часть тела ниже пояса у мужчин, женщин и половозрелых девочек. Но если у представителей сильного пола она считается не распространяющейся, то у барышень, так называемая «нечистота», заразна.

Именно поэтому женщинам приходиться строго блюсти ряд ритуальных правил, чтобы не осквернять своими действиями мужчин и окружающие вещи.

Чтобы обезопасить окружающих, дамам предписывается систематически омывать нижнюю область тела, причем в критические дни и в послеродовой период чаще, чем в обычно.

Очиститься от «скверны» необходимо было и после близости с супругом, при этом особенно тщательно нужно мыть руки, касавшиеся интимных мест.

По утверждению исследователя Георгия Цветкова по цыганским верованиям «грязным» является абсолютно всё, что находится ниже женского пояса, в том числе юбка и туфли, именно поэтому хранительницы очага обязательно надевают передник, являющийся своеобразным буфером между одеждой и окружающим миром. К переднику можно прислонять посуду и еду, и она при этом не будет считаться осквернённой.

Им не следовало проходить над каким-нибудь предметом, так как он тут же становится «нечистым», из-за этого подавляющее число цыган селится в одноэтажных домах, чтобы жёны, поднявшись на второй этаж, случайно не оказались над мужем, и не покрыли его «скверной», от которой не защищают даже потолочные перекрытия.

Цыганка всегда надевает юбку через ноги, и лишь в редких случаях, когда хочет намеренно оскорбить мужчину, ударяет его краем этого одеяния.

Оказавшийся заражённым «скверной» цыган не мог прикасаться к чистой одежде, посуде и другим соплеменникам, а если он скрывал факт своей «нечистоты» и кто-то по незнанию трогал его, то виновник на всю жизнь оставался «грязным». Если этого не происходило, очищение наступало в течение суток и обязательно сопровождалось застольем.

Если в доме, где живут цыгане, имеется ванна, то после купания женщины её следует обязательно помыть, чтобы мужчина не заразился её «скверной». В случае отсутствия ванны, супругам предписывается мыться в двух разных тазах. Но в любом случае, принимая «душ», следует начинать мытьё тела сверху вниз. Таким же образом стоит вытираться, причём каждый человек для верха должен использовать одно полотенце, а для низа другое, которое незамедлительно отправляется в стирку.

Грязная одежда, которая хранится в двух разных ёмкостях, в одной женская, а во второй мужская, стирается цыганкой согласно предписаниям предков.

В первую очередь в таз попадают детские наряды, затем эта вода выливается и настаёт черёд мужских одеяний, надеваемых на верхнюю часть тела, потом выстирываются мужские вещи для низа. Женские облачения стираются в последнюю очередь, и также раздельно верх от низа.

Инга Андронникова отмечала, что по существующим в таборе законам женщины и мужчины пользуются раздельными столовыми приборами и посудой, и если по ошибке муж поест из тарелки жены, он будет считаться «грязным».

Абсолютно вся обеденная утварь несколько раз промывается водой, обдаётся кипятком, а затем снова ополаскивается под холодной струёй.

Чужакам, пришедшим в дом, цыгане предлагают угощенья в специальной «гостевой» посуде, которая после застолья тщательно моется, и хранится отдельно от домашних тарелок и чашек.

По инф. cyrillitsa.ru

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