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Цыгане: кое-что о быте и традициях кочевого народа
По инф. cyrillitsa.ru   
10 Февраля 2020 г.
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Цыгане, встречающиеся практически в любом уголке планеты, несмотря на отсутствие собственного государства, поразительным образом сумели сохранить свою самобытную культуру, диктующую им определённые модели поведения.

Цыганская гигиена: почему в домах цыганских баронов нет туалета

Регламентирующие различные стороны таборной жизни традиционные цыганские законы не обошли вниманием и вопросы гигиены. Однако они в большей степени касаются не санитарной опрятности личности и быта, а сохранности ритуальной чистоты.

Весьма невысокий уровень жизни и национальная тяга к смене места жительства значительной части цыган не позволяет им обзавестись постоянным жильём и наладить в нём современный быт.

Приспосабливая под дома фургончики или полуразрушенные лачуги, они не имеют доступа к коммуникациям, которые обеспечивали бы их теплом, комфортом и чистотой.

Побывавший в 1969 году в гостях у цыган Молдавии этнограф Лев Черенков описывал их дома, как предварённые сенями однокамерные строения, лишённые электричества, водопровода и такой «глупости», как канализация. Во внутреннем убранстве жилища, где кухня и спальня представляли единое пространство, не наблюдалось излишков мебели и предметов интерьера, но царили порядок и чистота, ведь по правилам каждая женщина обязана содержать внутреннюю часть своей обители в надлежащем состоянии и не лениться делать уборку.

С тех пор прошло немало лет, сменились строительные материалы для возведения домов, но общая картина мест компактного проживания цыган осталась прежней.

Перемещаясь с места на место, они привыкли к дорожной пыли, которая пропитывала их кожу, одежду, еду и скромные пожитки, а потому и в наши дни они не придают должного значения водным процедурам.

Самым грязным объектом цыгане считают туалет, который никогда не строится в доме. Даже в особняках Бузеску (Румыния) — цыганского города миллионеров, отхожие места располагаются во дворах.

Ромале считают, что нахождение туалета под одной крышей с жилыми комнатами и кухней, где готовится еда, это негигиенично. При этом они спокойно относятся к его полному отсутствию, не видя ничего зазорного в справлении естественных нужд под кустом.

Лев Черенков отмечал, что практически у каждого цыганского домика молдавского села Урсарь красовались кукурузные насаждения, служившие своеобразным туалетом.

О посещении туалета говорить в цыганском обществе не принято, заходить и выходить из него следует максимально скрытно, чтобы окружающие не заметили этого факта.

Однако после визита туда следует обязательно помыть руки, чтобы смыть с них «скверну» и не распространять её на других людей и предметы.

Согласно цыганскому кодексу, грязь, так или иначе пристающая к телу или одежде, не может запачкать человека так, как «скверна», приставшая в результате нарушения ритуальной чистоты.

Именно поэтому несоблюдение обычных гигиенических норм в их обществе не является предметом порицания, а нежелание очиститься от ритуальной нечистоты влечёт за собой серьёзные последствия.

Этнограф Инга Андронникова отмечала, что в цыганском быту были вещи, которым приписывали ритуальную «чистоту», к которым не имела права прикасаться женщина. К числу таких предметов относились оглобли, а также все атрибуты мужского обихода, самые ценные из которых помещались хозяином дома на возвышение, в роли которого выступали сложенные пожитки.

Историк цыганского народа Николай Бессонов писал, что по местным понятиям «скверной» покрыта часть тела ниже пояса у мужчин, женщин и половозрелых девочек. Но если у представителей сильного пола она считается не распространяющейся, то у барышень, так называемая «нечистота», заразна.

Именно поэтому женщинам приходиться строго блюсти ряд ритуальных правил, чтобы не осквернять своими действиями мужчин и окружающие вещи.

Чтобы обезопасить окружающих, дамам предписывается систематически омывать нижнюю область тела, причем в критические дни и в послеродовой период чаще, чем в обычно.

Очиститься от «скверны» необходимо было и после близости с супругом, при этом особенно тщательно нужно мыть руки, касавшиеся интимных мест.

По утверждению исследователя Георгия Цветкова по цыганским верованиям «грязным» является абсолютно всё, что находится ниже женского пояса, в том числе юбка и туфли, именно поэтому хранительницы очага обязательно надевают передник, являющийся своеобразным буфером между одеждой и окружающим миром. К переднику можно прислонять посуду и еду, и она при этом не будет считаться осквернённой.

Им не следовало проходить над каким-нибудь предметом, так как он тут же становится «нечистым», из-за этого подавляющее число цыган селится в одноэтажных домах, чтобы жёны, поднявшись на второй этаж, случайно не оказались над мужем, и не покрыли его «скверной», от которой не защищают даже потолочные перекрытия.

Цыганка всегда надевает юбку через ноги, и лишь в редких случаях, когда хочет намеренно оскорбить мужчину, ударяет его краем этого одеяния.

Оказавшийся заражённым «скверной» цыган не мог прикасаться к чистой одежде, посуде и другим соплеменникам, а если он скрывал факт своей «нечистоты» и кто-то по незнанию трогал его, то виновник на всю жизнь оставался «грязным». Если этого не происходило, очищение наступало в течение суток и обязательно сопровождалось застольем.

  • Если в доме, где живут цыгане, имеется ванна, то после купания женщины её следует обязательно помыть, чтобы мужчина не заразился её «скверной». В случае отсутствия ванны, супругам предписывается мыться в двух разных тазах. Но в любом случае, принимая «душ», следует начинать мытьё тела сверху вниз. Таким же образом стоит вытираться, причём каждый человек для верха должен использовать одно полотенце, а для низа другое, которое незамедлительно отправляется в стирку.
  • Грязная одежда, которая хранится в двух разных ёмкостях, в одной женская, а во второй мужская, стирается цыганкой согласно предписаниям предков.
  • В первую очередь в таз попадают детские наряды, затем эта вода выливается и настаёт черёд мужских одеяний, надеваемых на верхнюю часть тела, потом выстирываются мужские вещи для низа. Женские облачения стираются в последнюю очередь, и также раздельно верх от низа.

Инга Андронникова отмечала, что по существующим в таборе законам женщины и мужчины пользуются раздельными столовыми приборами и посудой, и если по ошибке муж поест из тарелки жены, он будет считаться «грязным».

Абсолютно вся обеденная утварь несколько раз промывается водой, обдаётся кипятком, а затем снова ополаскивается под холодной струёй.

Чужакам, пришедшим в дом, цыгане предлагают угощенья в специальной «гостевой» посуде, которая после застолья тщательно моется, и хранится отдельно от домашних тарелок и чашек.

По инф. cyrillitsa.ru

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