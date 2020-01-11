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Страна медведей?
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|11 Января 2020 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Одна на двоих
Алан Брейтуэйт познакомился с Кристофером Оукли в начале 1960-х годов. Мужчины посещали один и тот же фермерский клуб и очень быстро подружились.
В 1969 году Кристофер прислал Алану рождественскую открытку и в шутку попросил вернуть её после праздников.
Кристофер так и сделал, но только вернул открытку не сразу, а год спустя – на следующее Рождество.
Так и началась традиция, которая длится уже полвека – каждый год друзья по очереди посылают друг другу одну и ту открытку, приписывая на ней новые сообщения. Этот кусочек картона уже можно смело считать антикварным, так что Кристофер и Алан, не доверяя почте, в последние несколько лет доставляют ценный дар самолично. Кроме того, они подумывают изготовить что-то типа деревянной рамы и вставить туда открытку.
Мужчины, которым сейчас за 70, со смехом рассказали, что прекрасно знают: многие обвиняют их в скряжничестве и просто думают, что им не хочется тратиться на новые открытки. На самом деле Кристоферу и Алану просто понравился этот дружеский ритуал – и они, кстати, не против, если кто-то воспользуется их идеей.
Побрейтесь!
Важное предупреждение от медиков перед сезоном гриппа и ОРВИ! В столичном департаменте здравоохранения любителей бороды и усов попросили особенно тщательно ухаживать за ними. Как сообщил агентству городских новостей «Москва» представитель департамента Андрей Тяжельников, сейчас мир захлестнула мода на бороды и усы. Некоторые уверены, что зимой борода дополнительно согревает. И вообще, растительность на лице придаёт мужественности. Но на самом деле, по словам врача Тяжельникова, от бороды больше вреда, чем пользы. Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для размножения бактерий. Особенно это опасно в эпидемический сезон. Поэтому в департаменте здравоохранения советуют вообще сбрить бороду и усы. По крайней мере, на зиму.
80 лет вместе
Пока одни люди все более неохотно вступают в брак, другие живут с одним человеком на протяжении… 80 лет! Кажется, что подобное невозможно, но в США такая пара существует. Шарлотта и Джон познакомились в университетские годы: они вместе посещали курс зоологии. Пара начала встречаться в 1934 году, а спустя пять лет решила сыграть свадьбу.
Бракосочетание прошло скромно: молодожены пригласили на свадьбу лишь двоих гостей. Жизнь шла своим чередом: супруги жили в Техасе и много работали. Шарлотта была учительницей, а Джон подрабатывал на различных предприятиях. За 80 лет брака семья Хендерсон так и не решилась завести детей. Зато им удалось посмотреть мир. Супруги вместе объездили Китай, Скандинавию и Южную Америку.
Сейчас Джону и Шарлотте 106 и 105 лет соответственно. По их мнению, секретом их столь продолжительной семейной жизни являются скромность и теплота по отношению друг к другу. А вот прожить больше века им удалось за счет правильного питания и почти полного отказа от алкоголя.
Свою 80-ю годовщину пара отметила в доме престарелых, куда они переехали десять лет назад.
По сообщению агентства «Рамблер», год назад Хендерсоны вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая из ныне живущих пар.
Монетка на удачу
Как пишет BBC, 28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле, однако информацию о приговоре обнародовали только теперь. После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили в одном из двигателей две монеты номиналом один юань. BBC также сообщает, что этот случай не первый, когда пассажиры пытаются бросить в двигатели самолетов монеты «для удачного перелета». Мужчину оштрафовали на 17 200 долларов
Страна медведей?
В Северной Каролине (США) американка закрыла в своем автомобиле бурого медведя. Об этом пишет Euronews. Медведь самостоятельно открыл дверь легковушки. По словам женщины, она не увидела внутри животного и закрыла машину.
Замкнутое животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали. Но медведь не растерялся, разбил окно и выбежал на волю.
Обитаемый Марс
Многие верят в то, что Марс когда-то был населённой планетой, но в результате какой-то катастрофы жизнь исчезла с его поверхности.
Очень часто обсуждения этого вопроса становятся совсем уж жаркими, а всё благодаря открытиям Скотта Уоринга, самопровозглашённого уфолога и охотника за инопланетянами. Изучая фотографии, сделанные на поверхности Марса, эксперт обнаружил латинскую букву «B».
Скотт уверен, что это свидетельство о вымершей цивилизации. Вполне возможно, что «B» являлась для марсиан каким-то символом, а может, целым словом или даже фразой.
А за козла ответишь!
Как сообщает «Рамблер», тверской музей козла вступился за эквадорских козлов. В посольство Эквадора в Москве на имя президента страны музейщики направили письмо, где выразили возмущение тотальным уничтожением 250 000 козлов на Галапагосских островах и предложили обсудить возможность выплаты компенсации за убийство животных. На эти деньги коллектив музея изготовил бы и установил в Твери памятник козлу. Пока вопрос не решится, военнослужащим и государственным чиновникам Эквадора и Новой Зеландии вход в Тверской музей козла запрещён.
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