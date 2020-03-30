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Интересные факты и события

Шаманы против коронавируса

Бурятские шаманы провели специальный обряд для изгнания коронавируса из России, сообщает Mash. Глава религиозной организации шаманов Бурятии «Тэнгери» Баир Цырендоржиев считает, что новая инфекция, как и любая болезнь, – расплата за то, что материальное в людях взяло верх над духовным.

– Всякая болезнь несет какие-то кармические особенности нашей планеты. Она всегда приходит именно в тот момент, когда материальное начало преобладает над духовным постулатами человека, человечества, в том числе именно в нашей России. Чтобы понять и донести до божественных сил, что мы внутренне, осознанно понимаем, какую опасность несет эта болезнь, все религиозные конфессии начали нести службы, молиться, чтобы не было такого обширного заражения.

Через три-четыре месяца болезнь должна отступить, отмечает шаман.

МГ: Есть хорошая русская пословица: «На бога надейся, да сам не плошай!». Думается, это тот самый случай – молитва, конечно, не помешает, но мыть руки и разрабатывать вакцины против заразы следует обязательно!

Враг – друг?

В очередной раз, объезжая свой участок на снегоходе, лесник услышал вой. Остановившись, мужчина подошел к яме и увидел на дне волка. Он понял, что животное само не может выбраться, и, немного подумав, спустился, чтобы помочь хищнику.

Волк был старым, ему трудно было охотиться, поэтому он пришел к леснику и стал у него жить. Так прошло около года, однажды утром лесник заметил, что хищник как-то странно себя ведет. Он посмотрел на мужчину и направился в сторону леса, а потом мужчина услышал вой животного и пошел его искать.

Как оказалось, волк находился у той самой ямы. На ее дне лесник заметил женщину, которая не могла выбраться самостоятельно. Мужчина помог женщине вылезти, отвел к себе домой, напоил горячим чаем. Так начался их роман, они стали мужем и женой.

А волк так и остался жить с ними.

МГ: Случай, конечно, уникальный, но наводит на мысль, что не все так однозначно в наших взаимоотношениях с хищниками. Как и между людьми…

В надежде на понимание…

Как передает Reuters, полицейское управление города Солт-Лейк-Сити (столица штата Юта, США) призвало граждан в связи с распространением короновируса «приостановить преступную активность и недобросовестное поведение до дальнейшего уведомления». «Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников», – отметили в полиции. На днях в Солт-Лейк-Сити был обнаружен первый больной, который был заражен короновирусом внутри региона.

МГ: Как отреагировали преступники – неизвестно, сведений об этом не поступало… но, сдается, с таким же успехом можно было просить короновирус не трогать людей на территории города…

Туалетная газета

Как сообщает ТСН, в Австралии кое-где ощущается нехватка туалетной бумаги – на фоне паники из-за эпидемии коронавируса ее быстро раскупают. Поэтому газета оставила восемь страниц пустыми и даже создала на них специальные линии разреза, чтобы куски было удобнее отрывать. Редактор газеты Мэтт Уильямс рассказал, что издание продалось хорошо: «Это точно не дерьмовый выпуск». «По всему миру мы известны как газета, которая понимает потребности наших читателей. Местные жители остро нуждаются в туалетной бумаге, а мы рады ее предоставить», – подчеркнул Уильямс. Использовать такую бумагу журналисты посоветовали в случае крайней необходимости.

Выпуск стал крайне популярным, впрочем, кое-кто уже предостерег читателей – газетные страницы нельзя смывать в канализацию, они могут ее засорить. Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса французы скупают также туалетную бумагу и детские подгузники. Тем временем поставщики уверяют, что никаких проблем с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости в магазины из-за коронавируса не возникнет.

МГ: Все это было бы смешно, когда бы не было так страшно! Думается, что едва ли не большую, чем инфекция, опасность представляет паника вокруг нее. И не совсем понятно, при чем здесь туалетная бумага? Ведь не дизентерия же поразила австралийцев и французов!

Муж на продажу

Американка решила продать своего мужа после того, как он испортил ее любимые брюки от австралийского бренда Spell Designs. Объявления женщина выложила на своей странице в «Фейсбуке», пишет Metro. Отмечается, что мужчина решил постирать вязаные брюки своей жены, и они уменьшились до детского размера, за это женщина выставила мужа на продажу за 111 долларов, чтобы возместить часть денег, которые она потратила на покупку своих испорченных брюк. Их стоимость 199 долларов. Пока желающих купить мужа не нашлось, но пользователи сети поддержали американку в комментариях.

МГ: До чего же живы, оказывается, в Америке традиции работорговли! Благословенная страна…

Классика для буренки

На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения условий содержания коров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. «Российские производители молока не отстают от мировых стандартов и даже готовы предложить рынку новые и неожиданные решения», – говорится в сообщении. Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным в VR показывают летнее поле. Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество, а порой и качество молока заметно увеличивается. Американские фермеры устанавливают в стойлах автоматически вращающиеся щетки, которые заменяют коровам массажиста. В Европе используют роботизированные системы для обеспечения максимально свободного перемещения скота по ферме. Российские, Подмосковные, в частности, производители устанавливают звуковое оборудование для трансляции классической музыки, расслабляющий эффект которой положительно влияет на молокоотдачу», – говорится в сообщении. Экспериментаторы надеются, что виртуальная реальность поможет увеличить надои. Отмечается, что во время испытания зафиксировали снижение тревожности и «повышение общего эмоционального настроя стада».

МГ: Трудно пока сказать, на сколько увеличатся надои у буренок, но легко предположить, на сколько поднимут наши экспериментаторы стоимость молока! Может, эффективнее все же просто кормить животных досыта?

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