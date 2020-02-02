Семь выдающихся умов современности

Рейтинги «умников» всегда будут субъективны, но мы эксперты cyrillitsa.ru все же решились составить список самых умных людей на планете, оценив их по уровню вклада в науку, экстраординарным способностям и коэффициенту интеллекта.

Григорий Перельман

Григорий Перельман решил первую из семи математических «задач тысячелетия», а когда научное сообщество наконец прочитало его работу (никаких попыток публикации сам Перельман не предпринимал), то дважды хотело дать «Грише Перельману» денег. Но от денег Перельман отказался, сказав, что вклад в решение этой задачи внес еще и американский ученый Гамильтон, поэтому решение математического сообщества он считает неверным.

В декабре 2006 года доказательство теории Пуанкаре Перельманом было названо журналом Science главным научным прорывом года. В апреле 2011 года, в первом интервью после долгого затишья, Григорий Перельман объяснил свой отказ от миллиона долларов тем, что эти деньги — ничто для «человека, управляющего Вселенной». В опубликованном в октябре 2007 года газетой The Sunday Telegraph списке 100 ныне живущих гениев Перельман оказался в первой десятке.

Стивен Хокинг (IQ 160)

Стивена Хокинга можно назвать самым известным на сегодня ученым и популяризатором науки. По его биографии снимали фильмы, он играл камео в популярных сериалах и являлся персонажем мультиков.

Хокинг был специалистом в области черных дыр и космологии, с 1979 по 2009 года он занимал пост Лукасовского профессора математики Кембриджского университета: этот престижный пост в XVIII веке занимал Исаак Ньютон. В 2009 году Хокинг стал почетным Лукасовским профессором Кембриджа. О Хокинге часто говорят как об ученом, который внес самый большой вклад в астрономию, космологию, теорию черных дыр и понимание гравитации со времен Эйнштейна. Умер ученый в марте 2018 года.

Ким Унг-Йонг (IQ 210)

Ким Унг-Йонг родился в Корее в 1963 году. В два года он знал пять языков, затем учил по языку в месяц. В три года ребенок знал алгебру, в пять решал сложнейшие дифференциальные уравнения.

С 4 до 7 лет Ким Унг-Йонг посещал факультет физики университета Hanyang University, а в 1970 году он получил приглашение и стипендию от НАСА (NASA, USA). Также в Университете Колорадо (Colorado State University) получил степень доктора физики в возрасте 15 лет.

Вернувшись на родину в 1978 после работы в НАСА, Ким получил еще одну степень, на этот раз в гражданском строительстве, и начал трудиться в этой области. Ким опубликовал почти сотню научных статей по гидравлике.

По состоянию на 2007 год Унг-Йонг работал профессором университета Chungbuk National University.

В сентябре 2012 года Ким Унг-Йонг официально упоминался как один из «10 самых умных людей в мире».

Билл Гейтс (IQ 160)

Мы не могли обойти стороной первопроходцев компьютерной эпохи и не сказать про Билла Гейтса.

В 1973 году Билл Гейтс поступил на первый курс Гарвардского университета, но на третьем курсе оставил учебу и посвятил себя Microsoft, компании, которую он основал в 1975 году с Полом Алленом.

Твердо уверенные в том, что ПК станет незаменимым на каждом рабочем месте и в каждом доме, они начали разрабатывать программное обеспечение для персональных компьютеров.

Билл Гейтс — один из самых богатых людей мира. Он активно занимается благотворительностью, пишет статьи и книги. Билл Гейтс одним из первых людей в истории показал, что умом можно заработать не просто большие, но очень большие деньги, очень-очень.

Теренс Тао (IQ 230)

Теренс Тао в два года знал основы алгебры, в девять посещал университетские математические курсы, в 20 получил степень доктора математики в Принстоне, а в 24 стал самым молодым профессором Калифорнийского университета. Написал больше 250 научных работ.

В 2006 году молодой ученый получил Филдсовскую премию, через год стал членом Лондонского королевского общества, еще через год членом двух Академий США, а в 2010 стал лауреатом Международной премии короля Фейсала в сфере науки.

Даниэль Таммет

Даниэль Таммет один из самых известных савантов — обладателей «островка гениальности» в какой-либо сфере, контрастирующей с ограниченностью личности. Таммет не всегда был савантом.

Он рос обычным ребенком, но потом у него начали случаться эпилептические припадки, после которых он и обнаружил в себе сверхспособности.

Таммет способен совершать в голове сложнейшие вычисления, в марте 2004 года он побил мировой рекорд, за пять часов и девять минут воспроизведя число П до 22 514 знаков после запятой. При этом Даниэль не считает числа, а чувствует их. Он признавался: «Я представляю цифры в виде визуальных образов. У них есть цвет, структура, форма. Числовые последовательности предстают в моем сознании как пейзажи. Как картины. В моей голове как будто возникает вселенная с ее четвертым измерением». Еще Даниэль знает 11 языков, новый язык он способен выучить всего за неделю. Также Таммет придумал и свой язык, который назвал mänt.

Жорес Алферов

Жорес Алферов был одним из создателей той электронной реальности, с которой мы сталкиваемся ежедневно. При этом работу над ней он начал в те времена, когда об этом не говорили не только у нас, но и на Западе. Открытия, которые привели к качественным изменениям в развитии всей электронной техники, Алферов сделал еще в 1962—1974 годах.

Сегодня во всех мобильных телефонах есть гетероструктурные полупроводники, созданные Алферовым. Вся оптико-волоконная связь работает на его полупроводниках и «лазере Алферова». Без «лазера Алферова» были бы невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных компьютеров. Открытия ученого используются и в фарах автомобилей, и в светофорах, и в оборудовании супермаркетов — декодерах товарных ярлыков. Умер Жорес Алферов 1 марта 2019 года.

Никто не знает, почему одни рождаются умными, другие - не очень. Но, все-таки, приоткрыть завесу тайны нашего мозга пытаются ученые. Вот их открытия:

Сyrillitsa.ru

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