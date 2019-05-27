Редчайший снимок из Китая: панда-альбинос попалась в объектив

В китайской провинции Сычуань в заповеднике удалось запечатлеть редкую панду-альбиноса. Как передает South China Morning Post, на теле животного нет ни одного черного пятна, а глаза — розовые.

Панду запечатлела автоматическая камера, установленная в лесу. По словам специалистов, возраст животного — один-два года. По его словам, это первое изображение такого животного в дикой природе.

Большая панда обитает в горных регионах центрального Китая. Она является символом Китая и находится под защитой государства.

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По инф. rosbalt.ru

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