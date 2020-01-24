Обниматься — жизненно необходимо! Иначе и заболеть можно

Кожа человека является самым большим и наиболее чувствительным из органов чувств. А из-за того, что тело и психика тесно связаны, прикосновение к коже вызывает в организме определенные реакции, заявляют немецкие медики, пишет focus.de.

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Медики объясняют — объятия стимулируют выработку «гормонов радости», которые моментально улучшают настроение. Так, окситоцин оказывает успокаивающее действие, помогает снизить стресс и укрепляет межличностные отношения, а дофамин поднимает настроение.

«Не обнимаясь, люди увядают и могут заболеть. Когда нас обнимают, тело высвобождает вещества, которые обычно называют „гормонами счастья“», — уверены медики. Сердце людей, которые обнимают друг друга регулярно, бьется более спокойно, у них также более низкий уровень гормона стресса и кровяного давления, показали исследования. При этом даже объятия с домашним животным влияют на «гормоны радости».

«День объятий» в мире ежегодно отмечается 21 января.

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По инф. rosbalt.ru

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