Далай-лама рассказал, как не разочароваться в жизни. Прислушаемся?

Нужно анализировать свои желания — это позволяет быть реалистичным, добиваться желаемого и не испытывать разочарование, сожаление и гнев. Об этом рассказал Далай-лама на лекции в Индийском институте менеджмента в Бодхгае.

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По словам Далай-ламы, нужно все время анализировать и смотреть на предмет своего желания в многомерной перспективе. Сначала следует успокоить свой ум, привести его в нейтральное состояние, а затем проанализировать, пояснил духовный лидер. Он добавил, что «интеллект чрезвычайно важен, его нужно направлять на анализ и не опираться на одну только веру». Тогда разочарований не будет.

Далай-лама XIV родился в 1935 году на северо-востоке Тибета, после включения Тибета в состав Китая в 1959 году он переселился в Индию. Весной 2011 года Далай-лама сложил с себя политические полномочия главы «тибетского правительства в изгнании».

Совет Далай-ламы, в общем-то, довольно разумный, он отражает принцип религии буддизма: нужно быть реалистом и получать удовлетворение от того, что имеешь. Ну а мы, в свою очередь, может добавить, что для того, чтобы быть в ладу с собой, нужно как можно чаще освобождаться от негативных эмоций, больше бывать на свежем воздухе, не думать о плохом и ценить мгновения. И вот и заголовки об этом на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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