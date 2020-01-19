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Один на семерых
Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ   
19 Января 2020 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Один на семерых

Интересные факты и события

Белка достала…

Житель немецкого города Карлсруэ обратился в полицию с жалобами на преследования со стороны белки.

По словам мужчины, животное долго ходило за ним по пятам, поэтому в какой-то момент он решил попросить помощи.

Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие к нему домой, действительно обнаружили грызуна, который к тому времени заснул.

Оказалось, что белка еще совсем маленькая и, очевидно, потеряла мать. В этом случае бельчата пытаются найти замену и могут привязаться к человеку.

Полицейские в итоге назвали грызуна Карлом-Фридрихом и передали в центр спасения животных.

  • МГ: Думается, немец вздохнул с облегчением! Ведь чего только не привидится в нетрезвые новогодние праздники…

Жизнь и фантазия

В ходе опроса, проведенного в Великобритании, выяснили, что каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс и мисс Марпл существовали на самом деле.

Двадцать процентов британцев считают, что описание приключений Шерлока Холмса и героев сериала «Чёрная Гадюка» основаны на реальных событиях. Другие думают, что Кларк Кент и Индиана Джонс также ранее жили.

Интересен тот факт, что другие респонденты в ходе опроса отказывались верить в подлинность Че Гевары, Флоренс Найтингейл, называя их «нереальными».

Более трети жителей Великобритании думают, что пират Джон Сильвер не был просто персонажем романа «Остров сокровищ». А другие считают, что Эркюль Пуаро тоже когда-то жил. Кроме этого истории о Бэтмене британцы назвали базирующимися на правде.

Опрос также показал, что в подлинность и историческую доказанность Робин Гуда верят 66% (!) опрошенных, а 34 % считают его выдуманной личностью.

Пресс-секретарь Ask Jeeves Нади Келли заявила: «Некоторые незнания и путаница между историческими и выдуманными личностями, возможно, оправдана, ведь многие не различают разницу между фильмами и историей».

  • МГ: А ведь британское образование считается одним из лучших! Кстати, дети многих высших российских чиновников обучаются именно там. Это ж как надо учиться, чтобы реальную жизнь не отличать от голливудских поделок!

О роскоши по-китайски

Власти китайской столицы вводят «драконовские» запреты на рекламу роскоши. С улиц китайской столицы исчезают все подобные рекламные баннеры, пишет InoPressa.

Отныне, говорится в публикации со ссылкой на газету China Daily, в рекламе запрещается употреблять такие слова, как «царский», «роскошный» или «богатый», которые прежде часто использовались в рекламе недвижимости, автомобилей и вин. В случае невыполнения новых правил рекламодателям грозит штраф в размере до 30 тыс. юаней (около 3300 евро).

«Цель запрета – не углублять нарастающую пропасть между богатыми и бедными», – сообщает издание.

  • МГ: Не знаю, уменьшит ли эта мера пропасть между богатыми и бедными, но хотя бы очистит улицы китайских городов от части назойливой рекламы…

На посошок…

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел в Суворовском районе города. Неоднократно судимый 28-летний одессит проник в квартиру местного жителя, расположенную на 13-м этаже высотного жилого дома. Закрывшись в квартире, он собрал ценное имущество и уже собирался скрыться, но домой неожиданно вернулся владелец жилья. «После нескольких неудачных попыток открыть входную дверь хозяин понял, что в квартире находятся посторонние и позвал на помощь соседей, а те позвонили в полицию», – рассказали в главке. Поняв, что за дверью находятся люди, правонарушитель решил бежать через окно. Для этого он взялся мастерить канат из полотенец и простыней. Однако «подручные материалы» закончились, а длины веревки не хватало, чтобы спуститься с высоты. Приезд полицейских, оперативно прибывших по вызову, заставил горе-вора сдаться. Услышав за дверью требование правоохранителей выйти из квартиры, злоумышленник наспех выпил хозяйский коньяк, закусил его же продуктами и открыл дверь, – рассказали в полиции. За неудачную попытку кражи ему грозит до шести лет заключения.

  • МГ: Судя по всему, бедолага почувствовал, что теперь ему долго не пробовать коньяка! Зато теперь у него будет время для приятных воспоминаний…

Один на семерых

На Екатерининской площади в Одессе поселился полосатый предприниматель. Он завоевал любовь обладательниц и продавщиц сразу семи здешних магазинов. Об этом говорится в сюжете ТСН. В каждой лавке кота окрестили своим именем и ждут на завтрак, обед и ужин. Котик, вес которого уже перевалил за десять килограммов, от угощений не отказывается. О соперницах одесситки догадываются и даже критикуют прозвища, которыми те зовут совместного любимца.

  • МГ: Настоящий мужчина-дальнобойщик! Только не закормили бы до беды предприимчивого любимца…

Конец сказки

В Одессе полиция начала проверку по факту драки двух Дедов Морозов в центре города. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, драка костюмированных аниматоров произошла возле новогодней елки на улице Дерибасовской. «О столкновении между двумя мужчинами, переодетыми в новогодние костюмы, правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в Интернете», – заявили в главке.

Работники Приморского отдела полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки действиям мужчин будет дана надлежащая правовая оценка. В то же время, как пишут пользователи в социальных сетях, побоище произошло на глазах у детей. Сообщается, что один из участников драки сбросил свой костюм, чтобы ему комфортнее было бить оппонента. Отмечается, что пока один из «Дедов Морозов» фотографировался с маленькой девочкой под елкой, подбежал младший его конкурент по имени Мустафа и велел «валить с его места». После этого началась драка, которую пыталась разнять женщина, одетая Снегурочкой.

  • МГ: Жаль, что алчность оказалась сильнее сказки. А больше всего жаль детей, на глазах которых разыгралось это безобразие!..

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