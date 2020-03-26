«Невский. Тень Архитектора»: жизнь неправедная, суд неправедный

Сценарист Андрей Тумаркин, ставший теперь ещё и креативным продюсером, интригует зрителей приключениями борца за справедливость по кличке Архитектор и его очередной «тени». Новый бесконечный сериал – о майоре Паше (именно Паше) Семёнове и друге его, Архитекторе. Думается, следующий сериал будет называться «Архитектор-мент» или «Тень Паши Семёнова».

Фрагментарность сериала о ментах и ворах (лучше бы так его назвать) поразительна. В первой серии бандиты ищут «общак», пытают бывшего майора Пашу, а в следующих об «общаке» начисто забыто. Время от времени то один, то другой «герой» сериала всплывает на поверхность, то глубоко оседает на дно. Словно осенние листья, летят воровские «погоняла», им и их обладателям нет различия и твёрдого места в фабуле. Создаётся стойкое убеждение – снято на скорую руку, однако «эффектным» сентенциям отведено заметное место. Тройка таких фраз (ради них и создаётся порой сериалов громадьё) запоминается.

– В этом здании (МВД) есть нормальные люди? – спрашивает одна из сотен «героинь».

– Нет, – отвечает «герой» из другой сотни.

Ещё. Претендент на службу в МВД, заполняя анкеты, отвечает на вопрос о цели поступления в органы так: «Иду зарабатывать». Тут надо смеяться или... плакать?

И наконец. Уволенный по состоянию здоровья полковник Шубин отказывается от предложения преподавать в академии МВД.

– «Крышу ставить» да взятки брать – это молодёжь давно знает без меня.

В фильме есть прямые заимствования из голливудских триллеров: уход советского Рэмбо («тени Архитектора») от облавы в лесу. Глупость, прямиком идущая из американского фильма в российский: при организации подобной операции надо брать служебных собак. Они не упустят беглеца, спрятавшегося в шалаше. Наши преследователи в него не заглядывают. Смех да и только.

Справедливости ради надо отметить, что одна из серий («Судный день») весьма жизненна и типична для нашего современного бытия. Сюжет зловещ и незамысловат. Дочь федерального судьи под градусом гоняет вечером на джипе по Питеру с умопомрачительной скоростью и сбивает насмерть мать с двумя детьми. Скрывается с места преступления, а её жених, сын богатейшего банкира, берёт вину на себя, небезосновательно рассчитывая, что отец (не в первый раз) отмажет его. Банкир, ещё не зная сути дела, шантажирует федерального судью Маевскую (у всех есть грехи и грешки) через «решалу»-адвоката, и та выбирает банкирскому сыну домашний арест, а не отсидку в СИЗО. У овдовевшего и потерявшего двух дочек мужчины соседом по дому оказывается та самая «тень Архитектора», что приступает к робингудовской мести. «Тень» отстреливает «решалу», трёх помощников банкира, пришедших его прикончить, и собирается убить дочь судьи, истинную виновницу трагедии. Однако Паша предотвращает злодеяние.

Надо сразу признать: сериалу до «Ворошиловского стрелка» далеко, но, если автор, когда писал сценарий, имел в виду, что на отмазанных мажоров или мажорих может подняться порой совершенно случайно рука возмездия в лице «народных мстителей», то честь ему и хвала. Надо, чтобы злодеи знали и помнили о Божьем суде. Пусть даже и таком неправедном, как показанный в фильме.

Эта серия ещё отметилась одним верным наблюдением. Майор Паша дотумкал об истинном виновнике зловещего наезда при помощи интернета, набрав два слова: «Судья Маевская». А там фотографии её дочери в обнимку с сыном банкира. Каково? Федеральный судья не умеет обращаться с компьютером, чтобы убрать компрометирующие её фото?

И тут вспоминается другое наблюдение, но уже великого человека, Талейрана: «Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними».

В остальном всё «по чесноку». Сериал о деньгах и ещё раз о них, о легитимных ворах «в законе», о невыплаченных кредитах, о шантаже, о подсидках, о проститутках, о долгах, о стрельбе на улицах, о наркотиках, о палёном спиртном, об аферах, о пропаже людей, о развале уголовных дел, о покладистых судьях и чиновниках, об их роскоши, об оборотнях в погонах и их казнокрадстве. После «заработанных» миллиардов рублей несколькими полковниками МВД и генералами ФСБ мы уже не удивляемся тому, что происходит в «Невском». Некоторым образом, этот сериал, начатый в 2016 году, стал пророческим.

Такова наша жизнь! И другой у нас с вами, дорогой читатель и зритель, нет. Низкое, ржавое бытие определяет и соответствующее больное и меркантильное сознание. Увы!

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