Над Пекином наблюдали НЛО, теперь спорят: что это было?

Неопознанный летающий объект заметили в небе жители Пекина. Объект излучал белый свет, передает телеканал CGTN.

О подобном явлении сообщали также жители других регионов.

По версии экспертов, пекинцы увидели в небе выхлопные газы самолета, который летел на достаточной высоте, чтобы отражать солнечные лучи.

По инф. rosbalt.ru

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