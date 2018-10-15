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Над Пекином наблюдали НЛО, теперь спорят: что это было?
По инф. rosbalt.ru   
15 Октября 2018 г.
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ufo

Неопознанный летающий объект заметили в небе жители Пекина. Объект излучал белый свет, передает телеканал CGTN.

1510 nlo

О подобном явлении сообщали также жители других регионов.

По версии экспертов, пекинцы увидели в небе выхлопные газы самолета, который летел на достаточной высоте, чтобы отражать солнечные лучи.

По инф. rosbalt.ru

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