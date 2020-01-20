Интересно: а гадают ли цыганки друг другу — и верят ли нагаданному?

«Цыганка гадала, за ручку брала», «У цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент» — кто из нас не слышал или даже и сам не пел во время веселых застолий эти строки?

Но и без песен всем известно, что цыганки зарабатывают на жизнь гаданием. Гадают они, как правило чужакам, «гажи» или «гаджо» по-цыгански.

Как цыганки гадают «гаджо»

Знакомая всем картина: по привокзальной площади фланирует неряшливо и живописно одетая чернявая гадалка, вкрадчиво обращаясь к женщинам, проходящим мимо: «Э, красивая, знаю, какое у тебя горе на сердце!». Иногда, но значительно реже, она обращается и к мужчинам. Некоторые задерживаются.

И вот тут начинается шоу с сеансом гипноза. Специалисты уже не раз подробно описали технику такой ворожбы: цыганка мягко поглаживает руку жертвы, говорит вкрадчиво и ласково, глядя прямо в глаза, серьги ее покачиваются, голос звучит монотонно, произносятся определенные слова в определенной последовательности. В результате жертва впадает в транс и теряет способность к сопротивлению. Деньги, драгоценности, дорогие гаджеты – все переходит в бездонные карманы гадалки. Разумеется, не просто так, а в качестве оплаты за обещание «снять проклятие», найти мужа, помочь в иной напасти. Цыганки с детства учатся видеть людей, понимают, как заставить жертву выболтать о себе все, чтобы затем наплести ей с три короба таких предсказаний, которые хочет услышать бедная женщина, находящаяся в какой-нибудь трудной жизненной ситуации.

Это, по большому счету, не гадание, а мошенничество, замешанное на хорошем знании психологии.

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А бывают ли настоящие гадалки

Наука по этому поводу хранит скептическое молчание, тем не менее, всем нам приходилось слышать о случаях абсолютно верных предсказаний, которые сбываются годы спустя с точностью до деталей. Верить или не верить – личное дело каждого. Но у таких случаев есть одна общая черта: как правило, настоящие предсказательницы не ищут клиентов у вокзалов и станций метро. К ним приходят домой. Иногда, услышав об особенно сильной ворожее, едут за много километров, даже записавшись предварительно по телефону. Сами цыгане говорят, что по-настоящему умелых прорицателей, действительно способных видеть будущее, очень и очень немного. Об этом пишет американский оккультист и специалист по цыганской магии Бакленд Реймонд – сам наполовину цыган по происхождению. Такие свидетельства приводит и российский этнограф, директор музея кочевой культуры, член Русского географического общества Константин Куксин.

То есть, сами цыгане верят в то, что предсказание будущего возможно, хоть и отдают себе отчет в том, что настоящих провидцев крайне мало. И гадают друг другу ромалэ крайне редко. Почти никогда.

Гадание друг другу

Первую причину приводит в своем интервью газете «Комсомольская правда» Константин Куксин. Он описывает эпизод своего «внедрения» в один из таборов в Румынии: сначала он игрой на гармони привлек цыганских ребятишек, после того, как дети привели его в табор, работал с мужчинами в кузне, затем с новыми друзьями всю ночь плясал и пел песни. А утром потребовал, чтобы цыгане исполнили обещание, данное накануне, и погадали ему. Ответ был однозначный: «Нет!». На вопросы этнографа цыгане ответили, что вчера он был чужаком, «гаджо», а сегодня, после совместного труда и празднования, он уже свой. А своим не гадают. Ведь своих обманывать нехорошо.

Впрочем, как мы знаем, не каждое гадание цыгане считают обманом. Но и к гадателям, которых сами цыгане считают надежными, они обращаются крайне редко. Причину этого раскрывает в своей книге «Цыгане. Тайны жизни и традиции» Бакленд Рэймонд. Он пишет о том, что цыгане не хотят и не любят заглядывать в свое будущее, считая, что подобное знание им ничего хорошего не принесет. Мировоззрение цыган таково, что жить следует сегодняшним днем.

Еще о всяческой мистике — по ссылке.

По инф. cyrillitsa.ru

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