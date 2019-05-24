Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Если похитят инопланетяне...

Такая страховка предлагается людям, которые на самом деле боятся, что их могут похитить пришельцы.

Специальную страховку можно купить в агентстве Святого Лаврентия, которое находится в Альтамонте Спрингс, в штате Флорида. Кроме обязательной помощи медсотрудников и психиатров в страховой полис входит дополнительно «страховая защита от моральных издевательств». В таком случае люди будут защищены от многочисленных насмешек людей. Если во время похищения инопланетяне попытаются съесть человека, то ему будет дополнительно выплачена моральная компенсация. Нюансом есть то, что человек обязательно должен вернуться на Землю после похищения, чтобы лично подать заявление в страховую компанию.

Даже если учитывать, что это предложение выглядит весьма несерьёзным, уже достаточно много людей задумываются над покупкой такой страховки. Они уверены в том, что рано или поздно пришельцы всё-таки начнут похищать людей, причём не в единичных случаях.

МГ: Многие могут посчитать такое предложение несколько странным, но если не было бы спроса, то не было бы и предложения. Только мало кто догадывается, что спрос создаётся продавцами с помощью пугающих баек в СМИ, тиражирующими всякую чушь... Ведь главное – заработать!

Ребятушки-ягнятушки

Во Франции в коммуне Кре-ан-Бельдон местные власти хотели убрать лишний класс из-за незначительного снижения общего количества учащихся.

Родители посчитали, что в последних классах возрастёт количество детей, и это негативно скажется на качестве образования, пишут французские СМИ.

Именно поэтому родители школьников креативно решили эту проблему. Местный фермер привёл в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения.

Протестующих поддержал даже местный мэр Жан-Луи Маре. Он издал указ о предоставлении части школьного двора для проведения акции.

МГ: Интересно, а чему учат этих ребятушек-ягнятушек? И какой аттестат им будут выдавать?

Проповедь в баре

В Финляндии священник встречается с верующими в баре.

В финской столице Хельсинки пастор евангельско-лютеранской церкви решил проводить встречи с верующими в пабах. Священнослужитель убеждён, что людям проще быть более откровенными в вопросах, которые их беспокоят, в неформальной атмосфере.

33-летний священник Виса Вильямаа не против различных экспериментов. В частности, и сам он отличается от других пасторов – имеет татуировку и не запрещает фотографировать его с пивом, пишет TJournal.

МГ: Да уж, после очередной кружки пива божественные откровении наверняка звучат особенно убедительно...

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Жить без колбасы и ванны

Недавно авторы программы «Доброе утро» на Первом канале дали несколько советов многодетной семье из Подмосковья, пожаловавшейся, что им катастрофически не хватает денег.

Приглашённый эксперт заявил, что, прислушавшись к его наставлениям, многодетная семья сможет сэкономить треть своего бюджета. Так, маркетолог посоветовал россиянам ни в коем случае не брать с собой в поход по супермаркетам детей. В магазинах следует обратить внимание на отечественные товары с нижних полок. А колбасу можно и вовсе не покупать. Легче купить сырого мяса и запечь его самим – дешевле и вкуснее, уверен эксперт.

Стирать можно ночью, говорит эксперт, – когда тариф на электричество ниже. Также он посоветовал многодетной семье хранить кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ, а умываться по утрам можно, набрав воды в раковину, а не лить её попусту...

Советы о том, как выжить полунищим россиянам, можно найти и в недавно вышедшей брошюре «Экономим с умом» от партии «Единая Россия». В числе прочего на страницах издания российские депутаты советуют жителям страны, например, почаще протирать от пыли лампы. Это, мол, поможет сэкономить 15-20 рублей в месяц.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации настояло на повышении региональных налогов.

МГ: Ну да, у нас же негде взять денег на достойную поддержку многодетных семей, пенсионеров, бюджетников! Ну, не сокращать же миллионные зарплаты министрам и топ-менеджерам нефтегазовых компаний ради каких-то голодранцев!

Муж с того света

Пятидесятилетняя жительница Уфы признана виновной в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу. В конце прошлого года женщина узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, умершего больше года назад, осталась однокомнатная квартира стоимостью свыше двух миллионов рублей. Чтобы заполучить права на жильё, она купила липовое свидетельство о заключении брака между ней и покойником. После этого «жена» попыталась доказать свои права на недвижимость безвременно почившего «мужа» через суд, где её и вывели на чистую воду. Всё закончилось не так уж и плохо. Судья вынес «вдове» довольно мягкий приговор – 4 года и 2 месяца условно...

МГ: Предприимчивость некоторых наших сограждан поистине не знает границ! А в пору дефицита жилья и денег это похвальное качество заметно обостряется. Так что гражданам следует быть внимательнее к своим родственникам, одиноко живущим в своих квартирах...

Разоблачение контрафакта

Продавцы нелицензионного товара со всемирно известного Шёлкового рынка в Пекине изобрели собственный торговый знак качества SILKSTREET («Шёлковая улица»), сообщают китайские СМИ.

Пекинский Шёлковый рынок, который был открыт в 1885 году, находится на одноимённой улице в центре города и имеет громадную популярность у приезжающих в столицу Китая иностранных туристов, так как там можно купить очень дешёвые, но нелегально произведённые одежду и обувь по образцам известных мировых производителей с незаконно проставленными на товаре знаменитыми лейблами.

Директор рынка сообщил пекинским журналистам, что отныне все товары, которые будут продаваться на Шёлковом рынке, будут помечаться маркой SILKSTREET – своеобразным знаком «интеллектуальной собственности» производителей китайского контрафакта. По словам директора рынка, присутствие на продаваемых товарах клейма SILKSTREET будет говорить о высоком качестве товара, несмотря на то, что это – контрафакт. С другой стороны, использование легальной торговой марки Шёлкового рынка вместо незаконно проставленных марок иностранных производителей автоматически будет делать товар законным.

МГ: Если уж от китайских подделок нынче некуда деться, то мы, хотя бы, будем знать, что это именно китайская подделка и не обольщаться по поводу его качества...

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