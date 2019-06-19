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Белый мишка забрёл в Норильск... никого не трогает, просто еду ищет
По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2019 г.
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В Норильск Красноярского края забрел белый медведь. Судя по всему, животное просто оголодало...

Белый мишка забрёл в Норильск... никого не трогает, просто еду ищет

Как сообщает «Енисей», медведь появился в городе в воскресенье. Его видели в разных частях города, в том числе, в промзоне. Зверь выглядит здоровым, но очень истощенным.

Хищника могли бы забрать в зоопарк Красноярска «Роев ручей», но решение об этом должен принять Росприроднадзор.

Специалисты зоопарка готовы в любое время поехать в Норильск за зверем.

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Этот белый медведь забрёл в Норильск не просто так... Дело в том, что этим хищникам серьёзно угрожает изменение климата. Из-за глобального потепления морской лед тает раньше и становится позже, времени на охоту у животных остаётся не так много. Животным не остаётся ничего другого, как идти на поиски пищи ближе к человеку. Исследования говорят и о том, что уменьшается рождаемость белых медведей, тоже из-за льда. Надеемся, что в истории с этим мишкой всё закончился благополучно...

По инф. rosbalt.ru

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