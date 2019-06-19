Белый мишка забрёл в Норильск... никого не трогает, просто еду ищет

В Норильск Красноярского края забрел белый медведь. Судя по всему, животное просто оголодало...

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Как сообщает «Енисей», медведь появился в городе в воскресенье. Его видели в разных частях города, в том числе, в промзоне. Зверь выглядит здоровым, но очень истощенным.

Хищника могли бы забрать в зоопарк Красноярска «Роев ручей», но решение об этом должен принять Росприроднадзор.

Специалисты зоопарка готовы в любое время поехать в Норильск за зверем.