Хорошая новость: "подтянуть живот" можно в любом возрасте

Снижение физической активности с возрастом повышает риск ряда серьезных заболеваний и преждевременной смерти. Но ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет, сообщает "РГ".
Как пояснили в Американском гериатрическом обществе, старение приводит к постепенному уменьшению мышечной массы тела (LBM). При этом в организме меняется распределение жира, большая часть которого откладывается в области живота.
Жир на животе опаснее для здоровья, чем кажется
- Это прямая угроза для пожилых людей, потому что так называемое "центральное ожирение" связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем лишний вес в принципе. Поэтому важно этот процесс контролировать, - отметили американские ученые.
В рамках эксперимента желающим похудеть пожилым людям предложили в течение десяти недель испытать на себе программу упражнений, разработанную исследователями. Добровольцы посещали тренировки три раза в неделю.
Первое время интервальные тренировки длились в течение 18 минут. Постепенно их продолжительность увеличилась до 36 минут. Упражнения чередовались с периодами отдыха. Так, 40 секунд отводилось на физическую нагрузку, затем 20 секунд - на отдых. После чего следовала новая серия упражнений, а через 40 секунд - передышка. И так далее.
В результате у четко следовавших инструкции людей жировая масса сократилась почти на треть. При этом добровольцы прибавили в мышечной массе.
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин. С чем это связано, ученые намерены выяснить в рамках новой работы.
Кстати, было отмечено, что интервальная тренировка, которую практиковали добровольцы, может выполняться в домашних условиях. Для этого не требуется какого-то специального оборудования.
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