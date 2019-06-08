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Знаменитый фильм "Красотка" мог бы закончиться по-другому. Спасибо сценаристам!
По инф. argumenti.ru   
08 Июня 2019 г.
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Голливудская актриса Джулия Робертс в интервью Variety рассказала, как на самом должен был закончиться фильм "Красотка" в оригинальной версии сценария, согласно задумке его авторов.

Культовый фильм "Красотка" мог бы закончиться по-другому. Спасибо сценаристам!

Во время бeсeды с Робертс актриса Патрисия Аркетт вcпомнила, что когда-то проходила кастинг в картину "3000", сюжет которой и был сценарием «Красотки». Она отметила, что там был более трaгичный финал. Джулия подтвердила: оказывается, герой Ричарда Гира должен был не карабкаться по пожарной лестнице с цветами, а выкинуть Вивиан из такси, швырнуть ей 3000 долларов и оставить в грязном переулке.

Однако позже компания, занимавшаяся проектом, закрылась, и когда Джулия Робертс пришла на пробы в Walt Disney Company, данный сценарий уже переделали на так полюбившийся зрителям хэппи-энд.

По инф. argumenti.ru

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