Знаменитый фильм "Красотка" мог бы закончиться по-другому. Спасибо сценаристам!

Голливудская актриса Джулия Робертс в интервью Variety рассказала, как на самом должен был закончиться фильм "Красотка" в оригинальной версии сценария, согласно задумке его авторов.

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Во время бeсeды с Робертс актриса Патрисия Аркетт вcпомнила, что когда-то проходила кастинг в картину "3000", сюжет которой и был сценарием «Красотки». Она отметила, что там был более трaгичный финал. Джулия подтвердила: оказывается, герой Ричарда Гира должен был не карабкаться по пожарной лестнице с цветами, а выкинуть Вивиан из такси, швырнуть ей 3000 долларов и оставить в грязном переулке.



Однако позже компания, занимавшаяся проектом, закрылась, и когда Джулия Робертс пришла на пробы в Walt Disney Company, данный сценарий уже переделали на так полюбившийся зрителям хэппи-энд.

По инф. argumenti.ru

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