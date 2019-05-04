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Жуткая резня в Челябинской области, предполагаемый мотив — ревность
По инф. polit.ru   
04 Мая 2019 г.
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В частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области обнаружены тела пяти человек с признаками насильственной смерти, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области обнаружены тела пяти человек с признаками насильственной смерти

На телах двоих мужчин, двоих женщин и малолетнего ребенка обнаружены ножевые ранения — предположительно, они и стали причиной смерти.

При этом источник утверждает, что на месте массового убийства нашли коляску с ребенком, он жив, сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование дела взято на особый контроль.

По информации Telegram-канала Mash, одной из приоритетных версий следствия является убийство из ревности. Правоохранительные органы разыскивают бывшего мужа сожительницы хозяина дома, которого соседи видели незадолго до обнаружения трупов.

Polit.ru

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