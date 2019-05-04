Жуткая резня в Челябинской области, предполагаемый мотив — ревность

В частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области обнаружены тела пяти человек с признаками насильственной смерти, сообщает региональное управление Следственного комитета.

На телах двоих мужчин, двоих женщин и малолетнего ребенка обнаружены ножевые ранения — предположительно, они и стали причиной смерти.

При этом источник утверждает, что на месте массового убийства нашли коляску с ребенком, он жив, сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование дела взято на особый контроль.

По информации Telegram-канала Mash, одной из приоритетных версий следствия является убийство из ревности. Правоохранительные органы разыскивают бывшего мужа сожительницы хозяина дома, которого соседи видели незадолго до обнаружения трупов.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ