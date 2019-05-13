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Жуть в киевской квартире: двухлетний ребенок среди разлагающихся трупов
По инф. rosbalt.ru   
13 Мая 2019 г.
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Жители многоэтажки в Днепровском районе Киева почувствовали странный запах на лестничной клетке девятого этажа. Обеспокоенные люди вызвали полицию.

Жуть в киевской квартире: двухлетний ребенок среди разлагающихся трупов

Выяснилось, что в квартире на седьмом этаже находились два трупа. Тела начали разлагаться. В том же помещении была найдена живая двухлетняя девочка. Сколько времени ребенок провел рядом с телами, не уточняется. Вид у девочки был истощенный. Ребенка на руках перенесли в машину «скорой помощи» и увезли в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

  • Самое глупое, по прочтении этой жуткой новости - это кидаться списывать все на "политический раздрай на Украине" (а ведь есть такие граждане, способные увидеть в любой драме политический подтекст!) Увы, если почитать хронику происшествий по России (да и по другим странам) - мы ужаснемся, сколько бытовых кошмаров с участием детей происходит в наши дни там и сям, вне зависимости от того, какого цвета знамена развеваются над тамошними местами...

По инф. rosbalt.ru

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