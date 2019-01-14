В Шахтах Ростовской области — взрыв газа. Погиб, по меньшей мере, один человек

Взрыв газа в городе Шахты Ростовской области не обошелся без жертв, сообщает оперативный штаб на месте ЧС.

В доме № 6 на улице Хабарова в 06:18 мск обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Разрушены были четыре квартиры, эвакуированы 140 жильцов.

Пока известно об одной погибшей женщине, еще предположительно три человека остаются под завалами девятиэтажного дома.

Восемь жильцов, спасенных из-под завалов, получили различные травмы, пятеро были госпитализированы.

По предварительным данным, на одном из верхних этажей дома взорвался газовый баллон, треснули стены на седьмом этаже.

В настоящее время специалисты исследуют несущие стены, идет поиск пострадавших.

Происшествие очень напоминает взрыв в Магнитогорске 31 декабря, в результате которого погибли 39 человек.

По инф. rosbalt.ru

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