В России могут разрешить продавать землю в заповедниках

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Для жителей посёлков, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий, предлагают снять ограничения на покупку и продажу земель в их населённых пунктах. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии.
Сегодня в 23 национальных парках, 18 государственных природных заповедниках, 12 федеральных заказниках, а также на значительной части природных парков и ряда других ООПТ регионального значения существуют населённые пункты, в которых постоянно проживают люди. Всего в границах таких территорий насчитывается более тысячи различных посёлков, а общее количество их жителей достигает двух миллионов человек, отмечается в пояснительной записке к документу.
Тем не менее, согласно действующему законодательству, земельные участки на особо охраняемых природных территориях считаются изъятыми из оборота и не могут предоставляться в частную собственность. Как и быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Поэтому жители таких посёлков не могут стать собственниками своей земли.
При этом, для приватизации также оказываются недоступными земельные участки обычной городской или поселковой застройки. Из-за чего земельные участки под многоквартирными домами оказываются в правовом вакууме, поскольку жилищное законодательство не предусматривает иного права на земельный участок, являющийся общим имуществом многоквартирного дома, кроме права общей долевой собственности собственников помещений в таком доме. А ещё в таких посёлках нельзя безвозмездно предоставить земельный участок многодетной семье.
А потому авторы законопроекта предлагают убрать ограничения на оборот земельных участков в населенных пунктах, которые находятся в границах ООПТ. При этом будет сохранён особый режим хозяйственной деятельности, чтобы местные жители не повредили экосистеме заповедника. Это решение позволит обеспечить для проживающих в таких населенных пунктах людей нормальные и недискриминационные по сравнению с другими гражданами Российской Федерации условия жизнедеятельности.
К тому же, при необходимости, такие населенные пункты могут быть закрыты, чтобы защитить природу от последствий хозяйственной деятельности человека. Тогда соответствующие земельные участки будут изъяты в порядке, предусмотренном земельным законодательством, с предоставлением собственникам справедливой компенсации.
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