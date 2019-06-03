ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Жестокость к коту, ссора с сыном... Ты не в себе, мужик?
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с животными против 38-летнего москвича, выбросившего своего кота с балкона.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, мужчина обратился к правоохранителям с жалобой на собственного сына якобы о вымогательстве денег за лечение кота.

В ходе проверки информации полицейские выяснили, что мужчина сам выкинул животное с балкона квартиры на третьем этаже. В итоге, коту потребовалось дорогостоящее лечение, которое оплатил его сын. Впоследствии молодой человек попросил отца оплатить часть затраченных на операцию. В ответ отец заявил на сына в полицию.

  • Напомним, сегодня в России  неоправданное насилие над животными преследуется по суду! И это совершенно правильно: дело даже не в "страданиях зверушек", а в необходимости оздоровления нравов в стране в целом. Вокруг нас и наших вступающих в жизнь внуков - слишком много жестокости! Пора проявлять к этому нетерпимость!

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 