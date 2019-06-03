Жестокость к коту, ссора с сыном... Ты не в себе, мужик?

Полиция завела уголовное дело о жестоком обращении с животными против 38-летнего москвича, выбросившего своего кота с балкона.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, мужчина обратился к правоохранителям с жалобой на собственного сына якобы о вымогательстве денег за лечение кота.

В ходе проверки информации полицейские выяснили, что мужчина сам выкинул животное с балкона квартиры на третьем этаже. В итоге, коту потребовалось дорогостоящее лечение, которое оплатил его сын. Впоследствии молодой человек попросил отца оплатить часть затраченных на операцию. В ответ отец заявил на сына в полицию.

Напомним, сегодня в России неоправданное насилие над животными преследуется по суду! И это совершенно правильно: дело даже не в "страданиях зверушек", а в необходимости оздоровления нравов в стране в целом. Вокруг нас и наших вступающих в жизнь внуков - слишком много жестокости! Пора проявлять к этому нетерпимость!

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ