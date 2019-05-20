Еще раз напоминаем: неоправданное насилие над животными преследуется по суду!

Колпинский районный суд в Петербурге арестовал мужчину, который выбросил свою собаку из окна. Похожая история с жестоким обращением с животным разворачивается и в Иркутской области...

После падения с четвертого этажа животное получило тяжелые травмы. Сейчас за ним ухаживают зоозащитники.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, хозяин собаки Николай Дутчак арестован до 17 июня. Кроме этого, по данным полиции, в сентябре прошлого года он избил человека.

По инф. rosbalt.ru

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В Усольский городской суд (Иркутская область) поступило уголовное дело по обвинению 56-летней женщины в жестоком обращении с животным. Она выкинула двухмесячного щенка с балкона четвертого этажа, и на глазах у маленьких детей тот скончался.

Инцидент случился вечером 30 марта 2019 года. Усольчанка выпивала у себя дома, щенок в ее квартире периодически лаял и скулил, чем раздражал свою хозяйку. Разозлившись на животное, женщина решила его выбросить и вышла на балкон. Голова собаки никак не проходила через металлическое ограждение, но подсудимая пыталась протолкнуть ее, отчего щенок громко визжал. В это время во дворе дома находилось много людей, в том числе и дети, которые играли на детской площадке. Визг щенка привлек их внимание и внимание соседей, вышедших на свои балконы.

– Все наблюдали за происходящим и возмущались, но виновница не обращала на них внимания и, наконец протолкнув голову собаки через балконную решетку, немного подержала щенка за заднюю лапу и сбросила вниз. Затем живодерка вернулась в квартиру и продолжила распивать спиртное, – рассказали в суде. – Дети долго плакали, просили помочь собачке и не могли успокоиться. Их родители считают, что они получили психологическую травму.

Щенок при падении с высоты получил множественные травмы. Согласно заключению эксперта, он погиб от обширного внутреннего кровотечения и закрытой черепно-мозговой травмы. Родители детей, ставших свидетелями произошедшего, позвонили в ветеринарную клинику, но собака вскоре перестала подавать признаки жизни, и они обратились в полицию.

Усольчанку будут судить по статье 245 УК РФ. Законодательство предполагает различное наказание за содеянное – 100-300 тысяч рублей штрафа, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ либо от трех до пяти лет лишения свободы.

– В Усольский городской суд уголовное дело по обвинению в жестоком обращении с животным поступило впервые. Заседание назначено на 27 мая, – пояснили в суде.

По инф. Телеинформа

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