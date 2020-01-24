Здравоохранение: начали менять с «головы»

Новый глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что приоритетом российской медицины станет «пациентоориентированность». По его словам, речь идет и о федеральных медучреждениях, и о научных разработках.

Мурашко также поблагодарил свою предшественницу Веронику Скворцову за работу и пообещал, что продолжит ее дело по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни россиян. Он также назвал Скворцову «идеологом» и своим «учителем».

На представлении коллективу Минздрава РФ нового министра Михаила Мурашко вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отраслевая система оплаты труда медработников должна быть принята уже в апреле.

Голикова подчеркнула, что систему надо «внедрять» уже с конца этого года. Закон о переходе медработников на отраслевую систему оплаты труда Минздрав пишет в плотном тандеме с Минтрудом, добавила она. По словам Голиковой, после принятия в апреле этой системы «будем двигаться к ее внедрению». Сейчас Минтруд уже внес в правительство проект поправок в Трудовой кодекс о новой системе оплаты труда во всей социальной сфере, добавила она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 января назначил министром здравоохранения РФ Мурашко, который ранее был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Предыдущий министр здравоохранения Вероника Скворцова была назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства.

В отечественном здравоохранении - накопился огромный воз проблем, особенно в провинции. Не очень-то верится, что новый министр сможет это все разгрести (хотя бы потому, что то же финансирование отрасли от него не зависит):

По инф. rosbalt.ru

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