Новый глава Минздрава: выбор врачей и Путина не совпал

Закрытая общероссийская соцсеть «Врачи РФ» перед назначением нового главы Минздрава РФ провела соцопрос среди своих пользователей. Медики отвечали на вопрос, кого хотели бы видеть министром здравоохранения РФ. Лидером среди предложенных кандидатур стала руководитель центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением», доктор медицинских наук Гузель Улумбекова, у нее 26,5% голосов. Однако ожидания врачей не оправдались — министром здравоохранения стал бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. (Изменится ли что-то в здравоохранении после назначения Мурашко на должность министра? Как знать... время покажет. - прим. МГ.)

Михаил Мурашко и Гузель Улумбекова

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Далее следует президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль с 16,2%, третье место — у и. о. министра обороны Сергея Шойгу с 10,5%, пишет «Коммерсант».

В интервью изданию Улумбекова отметила, что здравоохранение «находится в свободном падении», и она уже направила в Госдуму, Совет Федерации и все регионы программу мер для выправления ситуации. На реализацию программы нужно увеличение госфинансирования отрасли на 720 млрд рублей (до 4 трлн), к 2024 году показатель должен быть увеличен до 5% ВВП вместо нынешних 3,2%.

По теме: Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала проведение оптимизации в отрасли здравоохранения в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По словам Голиковой, оптимизация была проведена ужасно во многих российских регионах, и «виноваты все — и центр, и регионы».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отчасти признала правоту Голиковой. По ее словам, оптимизация здравоохранения в разных регионах проходила по-разному. Но слово «ужасно» она все же считает чрезмерно эмоциональным. Также Скворцова не согласна с утверждением, что после оптимизации снизились доступность и качество медицинской помощи.

На четвертом месте в просе — лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, у нее 10% голосов. Глава Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский набрал 6,8%, а главный кардиохирург Минздрава, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов — 5%. За ним с 4,9% следует почетный президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер набрала 4,8% голосов.

И.о. главы Минздрава Вероника Скворцова сумела набрать только 1,5%, и. о. вице-премьера по социальным вопросам и бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова — 0,9%.

Источники издания в системе здравоохранения говорят, что среди кандидатов в министры — Дмитрий Морозов, вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, ректор Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергей Багненко, возможно, министром останется Скворцова.

Справка:

Гузель Улумбекова, 57 лет — основатель крупнейшего российского медицинского издательства ГЭОТАР-Медиа. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). Эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта в сфере здравоохранения и общественного здоровья. В 2018 году предложила руководству РАН систему проектного управления по достижению продолжительности жизни 78 лет к 2024 году. Совместно с РАН участвовала в разработке федеральных проектов (научно-клинических и организационно-клинических), ряд из которых лёг в основу национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Михаил Мурашко, 53 года — бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). До 2006 году работал главным врачом перинатального центра в Сыктывкаре. С 2006 до 2011 года работал министром здравоохранения Республики Коми. В 2011–2012 годах был заведующим кафедрой акушерства и гинекологии филиала «Кировской государственной медицинской академии» в Коми. В 2012–2013 годах — заместитель главы Росздравнадзора. В 2013–2015 годах — врио главы Росздравнадзора.

Оправдаются ли ожидания от нового назначения в сфере здравоохранения? Хочется в это верить. Вот только врачи недаром выбирали Гузель Улумбекову, очевидно, веры ей гораздо больше, чем бывшему главе Росздравнадзора.

А вот заголовки, сигнализирующие о том, что сфере здравоохранения нужны серьезные перемены:

По инф. rosbalt.ru

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