Путин высказался за более справедливую оплату врача. Будет ли толк?

Зарплаты начальников медицинских учреждений и рядовых сотрудников не должны кардинально отличаться — это несправедливо, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с общественностью в Липецке Путин отметил: нельзя, чтобы начальство получало в три-пять раз больше рядовых врачей, передает ТАСС.

На этой же встрече Путин констатировал «плачевное состояние» первичного звена здравоохранения РФ. Он отметил, что к проблеме подходили дважды, обновляли, но из-за разницы между муниципальным и государственным уровнями управления все «скатывалось» обратно. Также Путин заявил, что в здравоохранении нужно переходить на отраслевую оплату труда и установить единый перечень мотивирующих надбавок медикам.

По словам Путина, передает РИА «Новости», к этому «снаряду» (первичному звену — прим. ред.) подходили дважды, обновляли», но из-за разницы между муниципальным и государственным уровнями управления там «все опять потихонечку опускалось».

Президент отметил, что преобразования первичного звена здравоохранения будут продолжены. Он подчеркнул, что в здравоохранении нужно переходить на отраслевую оплату труда и установить единый перечень мотивирующих надбавок медикам.

Устами Владимира Владимировича, как говорится, мёд бы пить. О проблемах российского здравоохранения хорошо всем известно, об этом пишет пресса (и мы в том числе)! Дело доходит до того, что из-за переработок и низких зарплат медики решаются на забастовки, а статистикой доказано, что шансы умереть от болезни в Москве и «в глубинке» существенно отличаются - именно из-за «плачевного состояния первичного звена».

Сейчас, как мы знаем, в стране произошла смена правительства - в том числе, сменился и министр здравоохранения. Вроде как (теоретически) перед новым начальством и должны ставиться цели поднять медицину "в глубинке" на новую высоту, наладить нормальное финансирование... Но давайте не будем слишком уж обольщаться: если прогресс и будет, то будет он небольшим и неспешным. Потому что базовые принципы распределения казенных средств - определяются не отраслевым министром. И не мэрами городов (многие из которые постоянно стоят с протянутой рукой перед федеральным центром). Социальная политика государства - определяется финансово-экономическим блоком правительства, а оно, в свою очередь, президентом и назначается, он и цели ставит перед государственной машиной... Но, судя по его словам в Липецке, виноват во всем этом развале кто-то совсем другой. Враги или "обстоятельства". И ведь так - уже не первый десяток лет!

По инф. rosbalt.ru

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