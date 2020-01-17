В Вологде медик объявила голодовку: верните врачам доплату за переработки!

В Вологде заведующая клинико-диагностической лаборатории Вологодского городского роддома объявила голодовку.

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Любовь Васильева требует вернуть сотрудникам лаборатории отмененную в июле доплату к зарплате за увеличенный объем работ. В результате зарплаты некоторых сотрудников уменьшились практически в два раза.

Городской суд встал на сторону руководства роддома. Медики пытаются оспорить это решение в Вологодском областном суде.

Васильева рассказала, что когда она вместе с подчиненными стала отстаивать свои права, начальство начало изводить лабораторию постоянными проверками. Медик работает завлабораторией уже 18 лет, и раньше претензий к ней не было. После одной из инвентаризаций ей вменили 82 тыс. рублей недостачи, однако женщине удалось доказать свою невиновность через суд. В сентябре ей предложили уволиться, поскольку должность заведующей якобы будет сокращена. Васильева не согласилась и в ноябре ее должность сокращать передумали.

С 15 января Любовь Васильева не ест, пьет только воду и ночует на рабочем месте. Она написала обращения в департамент здравоохранения, прокуратуру, трудовую инспекцию, губернатору Вологодской области.

В департаменте здравоохранения пообещали провести проверку.

Удручающее впечатление вызывает оптимизация российского здравоохранения. Медики отчаянно борются за свои права, выходят на акции протеста, голодают, а все ради чего? Чтобы было на что жить. Лишнего себе люди не просят - положенное бы получить. А пациентам этих врачей нужно умудряться сохранять и поддерживать свое здоровье, вот только у врачей психика порой уже не выдерживает, и отсюда вытекают конфликты между врачами и пациентами. А героиня этой истории Любовь Васильева - настоящий борец. Надеемся, что ей удастся доказать свою правоту.



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По инф. rosbalt.ru

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