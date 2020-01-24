Курган: министра здравоохранения попросили на выход

Межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» призвал отправить в отставку главу департамента здравоохранения Курганской области Ларису Кокорину.

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Причиной требования отставки стал процесс «оптимизации» медицины в регионе.

«В Курганской области ежегодно сокращаются койки в круглосуточных стационарах, уменьшается количество медицинских работников, растут очереди в поликлиниках, все сложнее попасть на прием к узким специалистам. Для оказания экстренной медицинской помощи не хватает машин скорой помощи, бригады не укомплектованы, ночные не платят, на город должно быть в смену 15-20 бригад, а фактически работают 5-7 в смену», — рассказали авторы обращения.

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От такой «оптимизации» отрасли страдают и пациенты, и медработники. «Права медицинских работников повсеместно нарушаются, не соблюдается дорожная карта по оплате труда. В октябре 2019 г., несмотря на очевидное нарушение в отношении прав медицинских работников, было закрыто 4 отделение ОБПТД. По этому поводу продолжаются суды. 30 ноября 2019 года в ЦПКиО г. Кургана проводился митинг в поддержку медиков Курганской области, одним из вопросов организации митинга была отставка директора департамента здравоохранения Кокориной», — сообщили профсоюзные активисты.

Ранее в Курганской области департамент здравоохранения принял решение о приостановке деятельности паллиативного отделения противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский. Работники отделения сочли решение департамента незаконным и отказывались покидать помещения. В отделение ворвались полицейские, а также люди в масках, и доставили протестующих медиков и профсоюзных активистов в ОВД. Эти события вызвали возмущение в среде работников здравоохранения, и в Курганской области зазвучали призывы к отставке главы департамента здравоохранения.

То, что медики из Курганской области борются за свои права даже такими вот радикальными методами - вполне объяснимо. Из-за последних событий в регионе люди, во-первых, могут лишиться работы, и это пугает особо, а во-вторых, медики обеспокоены тем, что пациенты не могут получать необходимую помощь. Поэтому и устраивают врачи акции протеста - а что еще остается делать, если хочешь добиться соблюдения своих прав?



По инф. rosbalt.ru

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