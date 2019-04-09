Зарплата в полмиллиона рублей? Это реально, но точно не для всех

Зарплату в 500 тыс. рублей работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля. Вам здорово повезло, если ваши дети-внуки - из числа таких "спецов"! Ну и вы сами можете гордиться своим вкладом в воспитание подрастающего поколения...

Так, 500 тыс. рублей может получать в Москве операционный или генеральный директор с опытом не менее шести лет и свободным английским. На жалование в размере от 400 до 600 тыс. рублей ежемесячно может рассчитывать директор по информационным технологиям. Специалистам на удаленной работе, преимущественно разработчикам, работодатели готовы платить до 325 тыс. рублей.

В целом средняя предлагаемая зарплата в РФ по всем областям — 42 194 рубля.

А вот менее обнадеживающие новости - в подборке по теме. Она актуальна и для работающих пенсионеров:

По инф. rosbalt.ru

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