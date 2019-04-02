Власти волнуются по поводу отсталой робототехники России. Нас это должно радовать...

Россия отстала в области робототехники от ведущих промышленно развитых стран. Об этом заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин. Напомним, что проблему роботизации и автоматизации производств и бизнесы мы не раз затрагивали. Ведь все это уже не фантастика - и впрямую касается нас, пожилых людей!

«Приходится признать, что мы значительно отстали в области промышленной робототехники», — указал чиновник из Совбеза. По словам Абелина, по этому показателю РФ «на порядок ниже» среднего мирового уровня.

Россия отстает и в создании перспективного задела базовых для робототехники отраслевых технологий: микроэлектроники, искусственного интеллекта и др.

Среди причин такой ситуации он назвал отсутствие программно-целевого подхода к развитию отечественной робототехники, в том числе целевого бюджетного финансирования, и координации действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и институтов развития.

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Для тех, кто не наблюдает ситуацию в динамике - напомним: роботизация означает, в большинстве случаев, прогресс в производительности труда (больше товаров - при меньших затратах на труд, т.к. роботам не надо кушать и они не просятся на больничный). А это означает - сокращение рабочих мест (привет луддитам из XIX века, уничтожавшим машины как конкурентов мастерового люда!). А сокращение рабочих мест - это потеря заработка нашими детьми и внуками, а еще - увольнение предпенсионеров (как наименее ценной рабсилы на предприятиях), а еще - уменьшение отчислений в ПФР, откуда идут наши небогатые пенсии...

Это - глобальное противоречие, касающееся не только России, конечно. Но именно в России оно может вызвать наиболее драматические последствия: потому что низка ответственность государства перед людьми, потому что бизнес не очень-то заботиться о социальной стабильности вокруг своих заводов, потому что люди не умеют отстаивать свои права...

По инф. rosbalt.ru

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