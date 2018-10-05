Задержан поджигатель храма на месте расстрела царской семьи

Полиция Верхней Пышмы в Свердловской области задержала подозреваемого в поджоге Царского храма мужского монастыря «Ганина Яма».

Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, о пожаре стало известно около 01:45. «Возгорание произошло в здании Царского храма, одного из наиболее посещаемых прихожанами и туристами. Огнём частично были повреждены иконостас и малый купол храма. Изъятые на месте происшествия вещественные доказательства позволили полицейским выдвинуть версию о поджоге», — пояснил Валерий Горелых.

Подозреваемым оказался уроженец Екатеринбурга, ранее судимый за кражу. «Утром того же дня подозреваемый сам явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а с целью заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов. Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, но также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска», — добавил полковник Горелых.

В настоящее время выясняется точная сумма ущерба, причиненного храму.

По инф. rosbalt.ru

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