Пожар тушили в монастыре на месте расстрела царской семьи

В городе Среднеуральске Свердловской области горел один из храмов монастыря. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось меньше часа, чтобы локализовать огонь на площади 70 кв. м.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение в храме и проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава. Огнем повреждены кровля и церковная утварь, сообщили в МЧС.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии, пожар произошел в монастыре на Ганиной яме, в храме святых Царственных страстотерпцев.

Монастырь на Ганиной яме построен на месте, куда в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения.

По инф. rosbalt.ru

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