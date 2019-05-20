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Задержан налетчик на дом пенсионерки в Подмосковье
По инф. rosbalt.ru   
20 Мая 2019 г.
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Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом пенсионерки в Подмосковье. Им оказался судимый 47-летний житель Рузского района.

Задержан налетчик на дом пенсионерки в Подмосковье

По ее словам, преступник в маске ночью проник в дом в городе Верея и, угрожая 63-летней хозяйке дома, похитил у нее более 500 тыс. рублей.

В ходе обыска по месту проживания грабителя полицейские нашли телефоны, нож с веревкой, а также оружие и патроны. По решению суда злоумышленник уже отправлен под арест.

  • Хорошо, что негодяй задержан. Увы, часто старики становятся жертвами лихих людей без стыда и совести - такими сообщениями полна наша хроника происшествий.

По инф. rosbalt.ru

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